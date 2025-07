Neue Charaktere im Super Mario Bros. Film 2026 – Spannung für Fans garantiert!

Der Hype um das kommende Jahr 2026 ist real, denn der Nachfolger von The Super Mario Bros. Movie, der weltweit über eine Milliarde Euro eingespielt hat, steht in den Startlöchern. Während Details zum zweiten Teil noch spärlich sind, gibt es doch einige spannende Informationen, die die Vorfreude schüren.

Der Fokus auf die Kernfans

Warum wird der neue Film die Kernfans in den Vordergrund stellen? Chris Meledandri, der Produzent des Films, betonte während einer Fragerunde auf Nintendos jüngster Hauptversammlung, dass der Fokus des kommenden Films darauf liegt, die leidenschaftlichen Fans von Nintendo an erster Stelle zu begeistern. Meledandri sagte:

Wir arbeiten intensiv am nächsten Film und arbeiten eng mit dem Team von Nintendo zusammen. Es ist mein Wunsch, dass der Film zuerst die Kernfans unterhält und angenommen wird, aber wir hoffen auch, dass der Film neue Fans anspricht, die Mario und die Welt von Nintendo noch nicht für sich entdeckt haben.

Diese Aussage zeigt, dass der Film sowohl alteingesessene Fans als auch neue Zuschauer ansprechen möchte, indem er tief in die Welt von Mario eintaucht.

Neue Charaktere und „deep cuts“

Welche neuen Charaktere könnten im Film auftauchen? Keegan-Michael Key, der Synchronsprecher von Toad, sprach letztes Jahr in einem Interview darüber, dass der Film einige „wirklich tiefgehende Schnitte“ in Bezug auf neue Charaktere bringen wird. Dies lässt viel Raum für Spekulationen, welche Charaktere aus den letzten vier Jahrzehnten Mario-Geschichte möglicherweise ihren Weg in den Film finden werden.

Die Mario-Reihe ist bekannt für ihre Vielzahl an Charakteren, und es gibt sicherlich viele, die im ersten Film nicht vertreten waren, aber für die Kernfans von großem Interesse wären.

Rückkehr der Originalbesetzung?

Welche Schauspieler werden für die Fortsetzung zurückkehren? Es wird angenommen, dass ein Großteil der Originalbesetzung auch im zweiten Teil wieder mit dabei sein wird. Allerdings gibt es Zweifel, ob der von Sebastian Maniscalco gespielte Charakter Spike zurückkehren wird.

Ein aufregender Moment wird sicherlich die Bekanntgabe der Besetzung sein, die möglicherweise während eines Nintendo Direct oder eines anderen Livestream-Events enthüllt wird.

Verbindung zu neuen Mario-Spielen?

Wird ein neues Mario-Spiel mit dem Filmstart einhergehen? Die Veröffentlichung von Super Mario Bros. Wonder im Jahr 2023 kurz nach dem ersten Film hat gezeigt, dass die Verbindung von Filmen und Spielen erfolgreich ist. Es ist wahrscheinlich, dass Nintendo einen ähnlichen Plan für 2026 verfolgt, möglicherweise mit einem Titel für die Nintendo Switch 2.

Obwohl derzeit noch keine Ankündigungen gemacht wurden, hoffen viele Fans, dass bald neue Details zu einem potenziellen Spiel enthüllt werden.

Was möchtest du im nächsten Super Mario Bros. Movie sehen? Gibt es bestimmte Charaktere, die du unbedingt im Film erleben möchtest? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit uns!