Neue Avatar-Serie Seven Havens – 90er-Jahre-Anime trifft Erdbändigerin Pavi

Avatar: Der Herr der Elemente kehrt mit einer brandneuen Serie zurück, die nach den Ereignissen von Die Legende von Korra spielt. Die Schöpfer hinter dem neuen Projekt, Bryan Konietzko und Michael DiMartino, haben mit Avatar: Seven Havens ein weiteres Kapitel innerhalb des Avatar-Universums angekündigt. Während des San Diego Comic-Con 2025 Wochenendes wurden neue Details über diese Serie enthüllt, die eine spannende Verbindung zu 90er-Jahre-Anime aufweist.

Einfluss von 90er-Jahre-Anime

Wie beeinflusst 90er-Jahre-Anime Avatar: Seven Havens? Die Schöpfer von Avatar: Seven Havens, Bryan Konietzko und Michael DiMartino, haben verraten, dass sie sich von Anime-Serien der 90er-Jahre inspirieren lassen. Dies wird sich in der neuen Serie widerspiegeln, die nach Die Legende von Korra spielt und eine völlig neue Welt mit neuen Charakteren vorstellt. Während die Serie visuell von Einflüssen wie Moebius und 90er-Jahre-Anime geprägt ist, wird sie auch eine andere Art von Fantasy und ein anderes Szenario einführen, das sich von den bisherigen Avatar-Serien unterscheidet.

Die neue Avatar und ihre Welt

Wer ist die neue Protagonistin in Avatar: Seven Havens? Im Mittelpunkt der neuen Serie steht die junge Erdbändigerin Pavi, die als neue Avatar nach Korra entdeckt wird. Sie wird von einem einzigartigen Tier, einem Katzenaffen namens Geet, begleitet. Die Geschichte spielt in einer Welt, die durch eine katastrophale Ereignis zerstört wurde, was Pavi vor große Herausforderungen stellt. Sie wird als Zerstörerin der Menschheit angesehen und muss, zusammen mit ihrem lange verlorenen Zwilling, die sieben Himmel retten, bevor die letzten Bastionen der Zivilisation zusammenbrechen.

Produktion und Veröffentlichung

Wann können wir mit Avatar: Seven Havens rechnen? Bislang gibt es noch keinen konkreten Veröffentlichungstermin für Avatar: Seven Havens. Die Serie wird von den ursprünglichen Schöpfern von Avatar: Der Herr der Elemente und Die Legende von Korra produziert. Michael DiMartino und Bryan Konietzko kehren als Serienschöpfer und ausführende Produzenten zurück, unterstützt von Ethan Spaulding und Sehaj Sethi. Geplant sind insgesamt 26 Episoden, die in zwei Staffeln mit jeweils 13 Episoden veröffentlicht werden sollen.

Die Herausforderungen der neuen Avatar

Welche Herausforderungen erwarten Pavi in der neuen Serie? Avatar: Seven Havens wird sich mit einer Reihe komplexer Themen auseinandersetzen, darunter die Rolle der Avatar in einer Welt am Rande der Zerstörung. Pavi muss sich sowohl menschlichen als auch spirituellen Feinden stellen, während sie versucht, ihre geheimnisvollen Ursprünge zu entdecken und die Welt zu retten. Die Serie verspricht, die Geschichte des Avatar-Universums auf spannende und unerwartete Weise weiterzuführen, indem sie Fragen aufwirft, die nach dem Ende von Die Legende von Korra unbeantwortet blieben.

