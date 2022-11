Die Dark-Macher Baran bo Odar und Jantje Friese der erfolgreichsten deutschen Netflix-Serien weltweit haben eine neue Serie geschaffen: 1899 lautet der Titel der düsteren Mysteryserie mit Horror-Elementen und ist seit dem 17. November bei Netflix abrufbar.

Wir stellen euch den neuen deutschen Netflix-Serienhit vor und geben Tipps, was man noch vor der ersten Folge beachten sollte.

Worum geht es bei 1899?

Wie der Titel der Serie bereits vermuten lässt, spielt die Handlung im ausgehenden 19. Jahrhundert. Im Zentrum steht ein Auswandererschiff, das sich von Europa aus auf den Weg über den Atlantik nach New York aufmacht. Auf dem Dampfer versammelt sich eine bunte Schar an Passagieren aus unterschiedlichen Ländern, die ihr altes Leben, ihre Familien sowie Freunde zurücklassen, um sich in der Neuen Welt ein neues Leben aufzubauen.

Doch plötzlich wendet sich das Blatt als die Kerberos durch rätselhafte Ereignisse vom Kurs abgebracht wird. Der Kapitän reagiert auf einen Hilferuf eines weiteren Auswandererschiff, bei dem es sich scheinbar um die verschollene Prometheus handelt, und nimmt Kurs zur Rettung auf.

Doch als die Besatzung dort ankommt, finden sie ein scheinbar verlassenes Schiff vor. Im Anschluss kommt es zu seltsamen Geschehnissen an Bord und die Passagiere sehen sich mit unerklärlichen Ereignissen konfrontiert. Ein Albtraum auf hoher See nimmt seinen Lauf…

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Passenderweise wurde das Schiff auf den Namen Kerberos getauft, eine Anlehnung auf den gleichnamigen mythischen Höllenhund mit drei Köpfen, der das Tor zur Unterwelt bewacht. Auch was es mit der ominösen Pyramide auf sich hat, wird wohl erst im Verlauf der Serie enthüllt.

Liste aller Episoden-Titel:

Episode 1: Das Schiff

Episode 2: Der Junge

Episode 3: Der Nebel

Episode 4: Der Kampf

Episode 5: Der Ruf

Episode 6: Die Pyramide

Episode 7: Der Sturm

Episode 8: Der Schlüssel

Besetzung mit internationalen Stars

Für die Besetzung der neuen Netflix-Serie haben die deutschen Macher zahlreiche internationale Darsteller*innen vor der Kamera vereinen können. So spielen folgende Schauspieler in den Hauptrollen mit:

Emily Beecham als Maura Franklin

Aneurin Barnard als Daniel

Andreas Pietschmann als Eyk Larsen

Miguel Bernardeau als Ángel

Maciej Musiał als Olek

Lucas Lynggaard Tønnesen als Krester

Rosalie Craig als Virginia

Clara Rosager als Tove

Maria Erwolter als Iben

Yann Gael als Jérôme

Mathilde Ollivier als Clémence

José Pimentão als Ramiro

Isabella Wei als Ling Yi

Gabby Wong als Yuk Je

Jonas Bloquet als Lucien

Fflyn Edwards als Elliot

Alexandre Willaume als Anker

Anton Lesser als Henry Singleton

Niklas Maienschein als Wilhelm

Isaak Dentler als Franz

Joshua Seelenbinder als Eugen

Alexandra Gottschlich als Karina

Cloé Heinrich als Nina

Tipp 1: Netflix-Serie 1899 in der Originalversion schauen!

Die neue Serie „1899“ ist zwar eine deutsche Produktion, jedoch vereint sie eine Vielzahl an internationalen Stars, die passend zum Thema Auswandern in ihrer jeweiligen Sprachen sprechen. In der deutschen Synchronfassung geht das jedoch leider komplett unter, da hier alle deutsch sprechen.

Doch das ist von den deutschen Machern so nicht vorgesehen: Vielmehr wurde das multilinguale Original so gedreht, das jeder Darsteller in seiner jeweiligen Sprache spricht – einschließlich den dadurch entstandenen sprachlichen Verwirrungen und Missverständnissen untereinander, was in der Synchronfassung leider komplett verloren geht und den Charme der Serie verfälscht.

Unsere Empfehlung: „1899“ im mehrsprachigen Original anschauen!

Tipp 2: Das Intro der Mysteryserie schauen, um nicht selbst verloren zu gehen!

Die neue Mysteryserie „1899“ der beiden „Dark“-Macher zeichnet sich dadurch aus – wie schon ihr international gefeiertes Meisterwerk – dass die Zuschauer keine Minute wegschauen dürfen, um die zahlreichen Verwirrungen der Story nicht aus den Augen zu verlieren.

Wer dabei den Überblick behalten will, für den haben die beiden Serienmacher einen hilfreichen Tipp:

„Eine Titelsequenz ist ein Versprechen, das den Zuschauer abholt. Nichts so ist, wie es auf den ersten Blick zu sein scheint – gleichzeitig ist das Intro eine Art Botschaft für den Rest der Serie. Sieh genau hin, sonst verpasst du was!“

So vermischen sich hier etwa Animationen von Schiffen mit den Gesichtern der Protagonisten und zeigen auch entscheidende Momente aus dem Leben der einzelnen Charakteren.

Unsere Empfehlung: Schaut euch das Intro jeder Episode an, Vorspulen verboten

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen