1899: Wann startet die Netflix-Serie in Deutschland?

Der Teaser-Trailer zur neuen Serie 1899 hat mehr Fragen aufgeworfen, als wirklich zu zeigen, worum es in der Serie gehen wird. Und was auch offenblieb: Wann dürfen wir endlich in das neueste Werk von den Dark-Machern reinschauen?

Neuer 1899-Trailer verrät Release-Datum und mehr Story-Details

Der brandneue Trailer von „1899“ zeigt uns eine Story, die Horrorspiel-Freunden und Freundinnen möglicherweise leichte Flashbacks zu Man of Medan aus der Dark Pictures Anthology gibt. Der große Unterschied dabei liegt vor allem in der Zeit, zu der die Serie spielt.

Worum geht es? Wie der Name schon sagt, ist die Geschichte um die Wende zum 20. Jahrhundert angesiedelt. Genauer gesagt geht es um ein Schiff mit einer Gruppe von Auswanderern, welche sich mit der Hoffnung auf ein besseres Leben auf dem Weg in die USA gemacht haben.

Doch die Begegnung mit einem weiteren Auswandererschiff mit dem Namen Prometheus bringt nicht nur die ursprüngliche Route durcheinander. Auf einmal kommt es zu seltsamen Geschehnissen an Bord und die Reisenden sehen sich mit etwas Unerklärlichem und gleichzeitig mit ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert.

Wann startet die Serie in Deutschland? Das Ende des Trailers verrät uns endlich das konkrete Release-Datum für „1899“: Ab dem 17. November 2022 wird die Serie für deutsche Zuschauer freigeschaltet.

Aber was hat es mit diesem ominösen Dreieck auf sich, das immer wieder im Trailer auftaucht und auch auf neueren Postern zu „1899“ zu sehen ist? Die Vermutung liegt nahe, dass es sich dabei um einen Verweis auf das berühmte Bermudadreieck handelt.

Dieses ist dafür bekannt, dass dort ganze Schiffe oder Flugzeuge verschwinden. Oder dass ein Schiff aus unerklärlichen Gründen ohne dessen Besatzung wieder auftaucht.

Ob es da wirklich einen Zusammenhang gibt, werden wir wohl erst ab den 17. November erfahren. Es bleibt also weiterhin mysteriös.