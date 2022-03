Das erfolgreiche Science-Fiction-Spektakel Pacific Rim von Kultregisseur Guillermo del Toro wächst inzwischen zu einem umfangreichen Franchise aus. Neben einem weiteren Kinofilm „Pacific Rim 2“, gibt es inzwischen ein eigenes Videospiel gleichen Namens „Pacific Rim: The Video Game“ sowie eine erste Anime-Serie Pacific Rim: The Black von Netflix.

Nach einer ersten Staffel, die im Frühjahr 2021 auf dem Streamingdienst erschien, kündigt sich nun die 2. Staffel an, die gleichzeitig auch das Finale der Anime-Serie bedeutet. Ein erster Trailer dürfte in Kürze erschienen.

Wann geht die Anime-Serie Pacific Rim: The Black auf Netflix weiter? Der Streaming-Gingant kündigt für den 19. April mit der finalen 2. Staffel „Pacific Rim: The Black“ ein Schwung neuer Folgen an. Darin findet der gigantische Kampf Mech vs. Kajiu seinen Höhepunkt. Die erste Staffel umfasst 7 Episoden, die 2. Staffel dürfte ähnlich viele Folgen haben.

Anime-Hits im Frühling 2022: 5 Serien, die ihr unbedingt im Auge behalten solltet

Worum geht es in Pacific Rim: The Black?

Die Anime-Serie basiert auf den beiden „Pacific Rim“-Kinofilmen und erzählt die Geschichte von den beiden jugendlichen Geschwistern Taylor und Hayley Travis, die sich auf die Suche nach ihren Eltern begeben. Nachdem vor langer Zeit sich Giganten (Kaiju) aus dem Pazifik erhoben haben und die Menschheit bedrohen, wurden sie einst mit riesigen Jaeger-Robotern zurückgeschlagen. Das ist lange her und inzwischen ist ganz Australien in der Hand der Kaiju, während die Bewohner evakuiert werden konnten.

Die beiden zurückgelassenen Geschwister Taylor und Hayley machen sich auf die verzweifelte Suche nach ihren vermissten Eltern. Dabei finden sie einen alten, lange aufgegebenen Jaegers. Mithilfe des Mech-Roboters, deren Bedienung und Handhabung sie sich selbst beigebracht haben, setzen sie Suche fort, der wenigstens eine geringe Überlebenschance bieten soll. Unterwegs treffen sie auf neue Freunde und Mitstreiter, die sie in ihrem Kampf gegen die Kaiju unterstützen.

Erstes Bild zur 2. Staffel „Pacific Rim: The Black“ © Netflix

So geht es in der finalen 2. Staffel weiter

Im epischen Finale dürfte die die Reise der beiden tapferen Geschwister Taylor und Hayley noch nicht vorbei sein, die noch immer darauf hoffen, die Sicherheit Sydneys an Bord des Jaegers Atlas Destroyer zu erreichen. Zusammen mit der jugendlichen Attentäterin Mei und dem mysteriösen Mensch/Kaiju-Hybriden bOy müssen Taylor und Hayley ein gefährliches Gebiet durchqueren, das von der blutrünstigen Sekte der Schwestern der Kaiju kontrolliert wird – angeführt von einer mysteriösen Hohepriesterin, die in bOy ihr lang ersehnter Messias sehen und vor nichts zurückschrecken, um ihn in ihren dunklen Kreis aufzunehmen.

Die Anime-Serie „Pacific Rim: The Black“ wurde eigens für Netflix von Hiroyuki Hayashi und Jae Hong Kim vollständig in 3DCG entworfen. Als Autoren und Showrunner fungieren Marvel Comic-Autor Craig Kyle und Greg Johnson für das japanische Studio Polygon Pictures und Hollywoods Legendary Entertainment. Die Musik stammt von dem „Game of Thrones“-Komponisten Brandon Campbell.

Zur Einstimmung gibt es hier noch einmal den Trailer zur ersten Staffel: