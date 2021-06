Netflix: Neu im Juli 2021 – Alle neuen Serien und Filme im Überblick

Netflix wird im Juli 2021 neue Filme, neue Serien, neue Dokumentationen und weitere Anime dem Programm hinzufügen. Die Liste mit allen Neuheiten, die sich schon bald bei dem Streamingdienst einfinden, findet ihr hier.

Netflix: Alle neuen Filme und Serien im Juli 2021

Unter den Neuheiten befindet sich unter anderem die 1. Staffel der animierten RE-Serie Resident Evil: Infinite Darkness. Außerdem wird Biohackers mit der 2. Staffel fortgesetzt sowie The Black List mit Season 8. Unter den Filme-Neuzugängen ist im Juli 2021 Once Upon a Time … in Hollywood zu finden ebenso wie The Huntsman & The Ice Queen.

Die vollständige Übersicht aller neuen Serien, Filme, Dokus und Anime findet ihr in der Liste unterhalb.

1. Juli : New Amsterdam – Staffel 2

1. Juli : Young Royals – Staffel 1

1. Juli : Generation 56k – Staffel 1

2. Juli : Sterbliche (Mortel) – Staffel 2

6. Juli : I Think You Should Leave – Staffel 2

7. Juli : Im Sumpf – Staffel 2

7. Juli : Guerra de Vecinos – Staffel 1

8. Juli : Elize Matsunaga: Es war einmal ein Mord – Miniserie

8. Juli : Resident Evil: Infinite Darkness – Staffel 1

9. Juli : Virgin River – Staffel 3

9. Juli : Biohackers – Staffel 2

9. Juli : Atypical – Staffel 4

9. Juli : Close Enough – Staffel 1

9. Juli : Die Köchin von Castamar – Staffel 1

13. Juli : Ridley Jones – Staffel 1

13. Juli: The Good Doctor – Alle Staffeln

13. Juli: Noch nie in meinem Leben – Staffel 2

16. Juli: Johnny Test – Staffel 1

20. Juli: The Black List – Staffel 8

23. Juli: Sky Rojo – Staffel 2

23. Juli: Masters of the Universe: Revelation – Staffel 1

29. Juli: Transformers: War for Cybertron Triology – Staffel 3

30. Juli: Centaurworld – Staffel 1

30. Juli: Outer Banks – Staffel 2

1. Juli: Warcraft: The Beginning

1. Juli : The Final Girls

1. Juli : Fear Street: 1994 – Teil 1

1. Juli : The Interview

1. Juli : Ein ganzes halbes Jahr

1. Juli : The Huntsman & The Ice Queen

1. Juli : Endless

1. Juli : Das Tagebuch der Anne Frank

1. Juli : Dynastie Warriors

1. Juli : The Intruder

1. Juli : Die Vergessenen

1. Juli : Hörbar

1. Juli : Mobile Suit Gundam Hathaway

7. Juli : Major Grom: Der Pestdoktor

7. Juli : Fellini – Ich bin ein Clown

7. Juli : The Little Love of Mine

8. Juli : The Choice – bis zum letzten Tag

9. Juli : The Water Man

9. Juli : Fear Street: 1978 – Teil 2

12. Juli : Die Farbe des Horizonts

13. Juli: Once Upon a Time … in Hollywood

14. Juli: A Classic Horror Story

14. Juli: Leitfaden für die perfekte Familie

15. Juli: Homefront

16. Juli: Fear Street: 1666 – Teil 3

19. Juli: Overcomer

21. Juli: Trolljäger: Das Erwachen der Titanen

23. Juli: Blood Red Sky

9. Juli: How to Become a Tyrant – Staffel 1

14. Juli: Unglaubliche Diebstähle – Staffel 1

1. Juli: Sword Art Online – Staffel 3

1. Juli: Pokémon Reisen: Die Serie – Teil 1

1. Juli: Rascal does Not Dream of Bunny Girl Senpai – Staffel 1

1. Juli: Steins;Gate 0, – Staffel 1

