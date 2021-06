Netflix: Über 100 Filme und Serien verschwinden im Juni 2021 aus dem Programm

Neue Inhalte kommen bei Netflix hinzu …

… einige Filme & Serien verlassen die Plattform im Juni aber auch

Unsere Liste zeigt, welche Inhalte verschwinden

Das Angebot des Streaming-Anbieters Netflix verändert sich ständig. Während monatlich neue Filme, Serien und Dokus in das bestehende Programm aufgenommen werden, müssen ab und an auch einige Inhalte weichen. Wir verraten euch, welche Filme und Serien im Juni 2021 aus dem Programm von Netflix verschwinden werden und damit bald nicht mehr verfügbar sind.

Juni 2021: Welche Serien und Filme verschwinden?

Der Streaming-Anbieter bietet regelmäßig neue Filme und Serien an, allerdings verschwinden gleichzeitig auch einige Inhalte aus dem Programm. Ihr müsst also gezwungenermaßen auf einen anderen Anbieter wechseln und euch ggf. sogar einen neuen Account bei Amazon Prime Video, Sky, Maxdome oder Co. anlegen.

Im Juni 2021 entfernt Netflix Inhalte wie „Die Frau in Schwarz“, „Das Bourne Ultimatum“ und „Hannibal“ aus dem Angebot, ihr habt also nur noch kurze Zeit, um euren Lieblingsfilm oder eure Lieblingsserie über Netflix zu schauen.

Diese neuen Serien, Filme und Dokumentationen gibt es im Juni 2021 bei Disney Plus:

Disney Plus im Juni 2021: Alle neuen Filme und Serien in dieser Liste

Im Folgenden geben wir euch einen Überblick aller Serien und Filme, die in den kommenden Tagen aus dem Programm von Netflix verschwinden werden. Ihr solltet euch also nicht mehr allzu viel Zeit lassen, wenn ihr dieses Inhalte vorher noch anschauen möchtet!

Bald nicht mehr auf der Streaming-Plattform

Diese Filme und Serien sind nur noch für kurze Zeit im Juni 2021 verfügbar:

Cartel Land – 2. Juni

– 2. Juni The 24 Hour War – 2. Juni

– 2. Juni Voll Normaaal! – 2. Juni

– 2. Juni White Boy Rick – 3. Juni

– 3. Juni Eighth Grade – 4. Juni

– 4. Juni The Republic of Imbaba – 5. Juni

– 5. Juni Step Outside – 5. Juni

– 5. Juni The Mule – 5. Juni

– 5. Juni From Japan to Egypt – 5. Juni

– 5. Juni Farce – 5. Juni

– 5. Juni Ms. Mammy – 5. Juni

– 5. Juni The Thief and the Imbecile – 5. Juni

– 5. Juni Freezer’s Campaign – 5. Juni

– 5. Juni Samir auf Sendung – 5. Juni

– 5. Juni It’s Okay, Buddy – 5. Juni

– 5. Juni Best Neighbors – 5. Juni

– 5. Juni Dirt – 6. Juni

– 6. Juni Eine neue Art des Kapitalismus – 7. Juni

– 7. Juni Schwarzer Schnee – 9. Juni

– 9. Juni LEGO Friends: Freunde schaffen alles – 9. Juni

– 9. Juni LEGO Ninjago: Alles Gute zum Geburtstag – 9. Juni

– 9. Juni LEGO Friends: Alles Gute zum Geburtstag – 9. Juni

– 9. Juni Q Ball – 10. Juni

– 10. Juni Don’t Crack Under Pressure – Season 1-3 – 11. Juni

– 11. Juni Abgeschnitten – 11. Juni

– 11. Juni Magnetic – 11. Juni

– 11. Juni Addicted to Life – 11. Juni

– 11. Juni The Right One – 12. Juni

– 12. Juni Convict – 12. Juni

– 12. Juni The LEGO Movie 2: The Second Part – 12. Juni

– 12. Juni The Cell – 12. Juni

– 12. Juni Flimflam – 12. Juni

– 12. Juni Savage Raghda – 12. Juni

– 12. Juni Ant Scream – 12. Juni

– 12. Juni My Girl – Meine erste Liebe – 13. Juni

– 13. Juni Die Truman Show – 14. Juni

– 14. Juni LEGO – House Home of the Brick – 14. Juni

– 14. Juni Monopoly (The Bank Of Luck) – 14. Juni

– 14. Juni Dreizehn – 15. Juni

– 15. Juni A Rising Tide – 15. Juni

– 15. Juni Mädelsabend – 15. Juni

– 15. Juni Serialized – 15. Juni

– 15. Juni Early Release – 15. Juni

– 15. Juni Terror Night – Ein mörderisches Spiel – 15. Juni

– 15. Juni Unsere Mütter, unsere Väter – 16. Juni

– 16. Juni The Chose Ones – 16. Juni

– 16. Juni Bob Lazar: Area 51 & Flying Saucers – 16. Juni

– 16. Juni Widerspenstige Freunde – 19. Juni

– 19. Juni A Bewildered Livebird – 19. Juni

– 19. Juni The Chord – 19. Juni

– 19. Juni Red Heat – 19. Juni

– 19. Juni Good Luck – 19. Juni

– 19. Juni The Player – 19. Juni

– 19. Juni Die Frau in Schwarz – 19. Juni

– 19. Juni Reaction – 19. Juni

– 19. Juni Three-Quarters Decent – 19. Juni

– 19. Juni An Upper Egyptian – 19. Juni

– 19. Juni Salem: His Sister’s Father – 20. Juni

– 20. Juni Kochen mit Cannabis – 21. Juni

– 21. Juni Stay Alive – 21. Juni

– 21. Juni Das Königsspiel – 22. Juni

– 22. Juni Hunter Killer – 24. Juni

– 24. Juni Stadtgeschichten – Tales of the City – 27. Juni

– 27. Juni Birthmarked – 27. Juni

– 27. Juni Naruto – 28. Juni

– 28. Juni She-Wolves: England’s Early Queens – 29. Juni

– 29. Juni Russel Brand: Schluss mit dem Drogenkrieg – 29. Juni

– 29. Juni Russell Brand: From Addiction to Recovery – 29. Juni

– 29. Juni Die Piraten – Ein Haufen merkwürdiger Typen – 29. Juni

– 29. Juni Titpo: Der kleine Zug – 30. Juni

– 30. Juni Descendants of the Sun – 30. Juni

– 30. Juni Weissensee – 30. Juni

– 30. Juni Rage of Bahamut: Gensis – 30. Juni

– 30. Juni Fight for My Way – 30. Juni

– 30. Juni Megalo Box – 30. Juni

– 30. Juni Broadchurch – 30. Juni

– 30. Juni Nightcrwler – Jede Nacht hat ihren Preis – 30. Juni

– 30. Juni Die Bourne Identität – 30. Juni

– 30. Juni Secret – 30. Juni

– 30. Juni Das Bourne Ultimatum – 30. Juni

– 30. Juni Inside Man – 30. Juni

– 30. Juni A Chivalry of a Failed Knight – 30. Juni

– 30. Juni The Code – 30. Juni

– 30. Juni K – 30. Juni

– 30. Juni Die Bienenhüterin – 30. Juni

– 30. Juni Die Bourne Verschwörung – 30. Juni

– 30. Juni Saphirblau – 30. Juni

– 30. Juni The Accountant of Auschwitz – 30. Juni

– 30. Juni Trinity Seven – 30. Juni

– 30. Juni Untergetaucht – 30. Juni

– 30. Juni Tales of Zestiria the X – 30. Juni

– 30. Juni Mr. Brooks – Der Mörder in Dir – 30. Juni

– 30. Juni Liebe braucht keine Ferien – 30. Juni

– 30. Juni Radio Romance – 30. Juni

– 30. Juni Our Shining Days – 30. Juni

– 30. Juni Du trägst mich – 30. Juni

– 30. Juni It’s Kind of a funny Story – 30. Juni

– 30. Juni Die Abenteuer von Mr. Peabody & Sherman – 30. Juni

– 30. Juni Jack Reacher – 30. Juni

– 30. Juni Hellboy – Die goldene Armee – 30. Juni

– 30. Juni Hannibal – 30. Juni

– 30. Juni The Bodyguard – 30. Juni

– 30. Juni The Golden Era – 30. Juni

– 30. Juni Draft Day – Tag der Entscheidung – 30. Juni

– 30. Juni Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück – 30. Juni

– 30. Juni Rubinrot – 30. Juni

– 30. Juni Scoop – Der Knüller – 30. Juni

– 30. Juni Smaragdgrün – 30. Juni

– 30. Juni Finding Mr. Right – 30. Juni

– 30. Juni Book of Love – 30. Juni

– 30. Juni Große Träume – Ingenieure bauen unsere Welt – 30. Juni

– 30. Juni Road to Yesterday – 30. Juni

– 30. Juni Dracula Untold – 30. Juni

– 30. Juni Casper – 30. Juni

– 30. Juni Fear – Wenn Liebe Angst macht – 30. Juni

– 30. Juni Das Bourne Vermächtnis – 30. Juni

– 30. Juni Beim ersten Mal – 30. Juni

– 30. Juni Deep Impact – 30. Juni

– 30. Juni Mike and Dave Need Weeding Dates – 30. Juni

– 30. Juni Jagdfieber – 30. Juni

– 30. Juni Vertrauter Feind – 30. Juni

– 30. Juni Hot Tub – Der Whirlpool… ist‘ ne verdammte Zeitmaschine – 30. Juni

– 30. Juni Table 19 – Liebe ist fehl am Platz – 30. Juni

– 30. Juni The Feels – 30. Juni

– 30. Juni Voll abgezockt – 30. Juni

– 30. Juni Dinner für Spinner – 30. Juni

– 30. Juni Keeper of Darkness – 30. Juni

– 30. Juni Twistet – 30. Juni

– 30. Juni Tik Tok – 30. Juni

– 30. Juni Meine Cousine Rachel – 30. Juni

– 30. Juni Tayo: Der kleine Bus – 30. Juni

– 30. Juni Selbstmord – 30. Juni

– 30. Juni The Man with the Iron Fists – 30. Juni

– 30. Juni Hulk – 30. Juni

– 30. Juni The Strangers: Opfernacht – 30. Juni

– 30. Juni Anacondas – Die Jagd nach der Blut-Orchidee – 30. Juni

– 30. Juni We, the Marines – 30. Juni

– 30. Juni Green Lantern – 30. Juni

– 30. Juni Ouija – Spiel mit dem Teufel – 30. Juni

– 30. Juni The Flintstones – Die Familie Feuerstein – 30. Juni

– 30. Juni Tayo, der kleine Bus: Mission Ace – 30. Juni

– 30. Juni Temporary Family – 30. Juni

– 30. Juni The Bye By Man – 30. Juni

Man – 30. Juni Der Tag, an dem die Erde stillstand – 30. Juni

– 30. Juni Hana und die Zombies – 30. Juni

– 30. Juni Little Singham Brandarpur Mein Hu Ha Hu – 30. Juni

Hinweis: Diese Liste wird von uns im Laufe des Monats regelmäßig aktualisiert und erweitert.

Wir werden euch hier auf PlayCentral.de natürlich auf dem Laufenden halten, sollten weitere Filme und Serien aus dem Programm von Netflix entfernt werden. Außerdem weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass wir keine Vollständigkeit dieser Liste garantieren können, da sich an den Inhalten, die aus dem Angebot entfernt werden, jederzeit etwas ändern kann.

© Netflix

Warum verschwinden Filme und Serien aus dem Netflix-Angebot?

Filme und Serien, die nicht von Netflix selbst produziert werden, können auf der Streaming-Plattform nur mit der entsprechenden Lizenz des jeweiligen Rechteinhabers angeboten werden. Verschwinden Angebote also wieder aus dem Angebot, dann liegt dies in den meisten Fällen daran, dass die Lizenz für den Film oder die Serie abgelaufen ist.

Ab und an entscheidet sich Netflix dazu, diese Lizenz zu erneuern, dann werden die Inhalte auf kurz oder lang wieder in das Programm mit aufgenommen. Es kann aber auch sein, dass die Lizenz bereits vergeben ist, beispielshalber an einen anderen Anbieter. Außerdem muss Netflix abwägen, ob eine Verlängerung einer Lizenz Sinn macht und sich die Gebühren dafür auf lange Sicht lohnen.