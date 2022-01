Netflix zeigt sich äußerst zufrieden mit dem Erfolg des Serienhits Cobra Kai und hat die „Karate Kid“-Serie kurzerhand um eine 5. Staffel verlängert. Gerade erst ist die 4. Staffel der populären Serie an den Start gegangen, die regelmäßig für hohe Zugriffszahlen beim Streamingdienst sorgt.

Jetzt liefert Showrunner Jon Hurwitz ein kurzes Update zu der kommenden 5. Staffel und kündigt eine gewichtige Verbindung zu den „Karate Kid“-Filmen an. Wie in den Filmklassikern aus den 1980er- und 1990er-Jahren stehen auch in der Nachfolgeserie die beiden Konkurrenten Daniel (Ralph Macchio) und Johnny (William Zabka) im Zentrum der Geschichte.

Cobra Kai: Erste Story-Details zu Staffel 5 enthüllt

Die Macher haben bereits die Besetzung zu Staffel 5 bekannt gegeben, die seit Ende des Jahres gedreht wird. Jetzt legt Produzent und Autor Hayden Schlossberg nach und lässt die Fans (per Twitter) wissen, dass die neuen Folgen das Finale des „Karate Kid“-Films auf den Kopf stellen wird.

Demnach plant man, die legendäre Szene aus dem Film „Karate Kid III – Die letzte Entscheidung“ wieder aufzugreifen und das Ende des Films neu zu erzählen. Im dritten und letzten Teil der „Karate Kid“-Reihe um den jungen Karate-Kämpfer Daniel LaRusso nimmt dieser den Titelkampf im Turnier gegen den Herausforderer Mike Barnes auf.

Am Ende des Films konnte Daniel mit einem Sieg seinen Titel erfolgreich verteidigen. In der 5. Staffel „Cobra Kai“ soll sich das aber laut Drehbuchautor Hayden Schlossberg ändern: Demnach greift er die Frage auf: „Was wäre passiert, wenn er damals verloren hätte?“

Cobra Kai Season 5 answers the long asked question– what would have happened had Daniel lost at the end of Karate Kid Part 3? Nerds of the Valley, be afraid. — Hayden Schlossberg (@McSchlossberg) January 2, 2022

Das Finale von Staffel 4: Was ist zuletzt bei Cobra Kai passiert?

Das offene Finale der 4. Staffel lässt die Fans mit vielen offenen Fragen zurück: Demnach steht erneut das schicksalsträchtige All Valley Turnier aus dem Film erneut im Zentrum der Geschichte. Denn Daniel musste dort am Ende der vierten Staffel einen herben Rückschlag hinnehmen und dürfte erneut in der Situation stecken, wie damals im Film. Jedoch wird er wohl kaum Cobra Kai kampflos überlassen. Verstärkung kündigt sich mit einem Wiedersehen von Chozen Toguchi (Yuji Okumoto) an. Dann wäre noch der Skandal um einen bestochenen Schiedsrichter des Turniers, was für einigen Zündstoff in den neuen Folgen sorgen dürfte.

Zur ersten Besetzung der 5. Staffel Cobra Kai gehören bislang:

William Zabka als Johnny

Ralph Maccio als Daniel

Tanner Buchanan als Robby

Xolo Maridueña als Miguel

Mary Mouser als Samantha

Jacob Bertrand als Eli

Yujis Okumoto als Chozen

Cobra Kai Staffel 5 wird derzeit gedreht und dürfte Ende 2022 auf Netflix an den Start gehen. Ein genauer Termin wird aber noch bekannt gegeben. Die beliebte Serie feierte zunächst auf YouTube Premiere und wurde dann von Netflix gerettet und fortgesetzt.

Derweil ist zum Netflix-Serienhit ein passendes Videospiel Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues für die PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC erschienen.