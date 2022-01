Netflix: Abo in den USA ab sofort teurer – Preiserhöhung auch in Deutschland?

Steigende Preise für Streaming-Dienste wie beispielshalber Amazon Prime Video, Disney Plus oder Netflix sind für Kunden*innen regelmäßig ein großes Ärgernis. Vor allem, wenn gleich mehrere Abos abgeschlossen worden sind, um die verschiedenen exklusiven Inhalte genießen zu können., kann dies schnell zu einem teuren Vergnügen werden.

Netflix erhöht Preise in den USA & Kanada

Aktuell macht das US-amerikanische Medienunternehmen Netflix mit einer neuen Preiserhöhung auf sich aufmerksam. Ab sofort müssen Film- und Serien-Liebhaber*innen in den USA sowie Kanada mehr für ihr jeweiliges Abonnement zahlen.

Während das Basis-Abo dort bislang 8,99 US-Dollar kostete, werden nun 9,99 US-Dollar fällig. Beim Standard-Abo müssen jetzt 15,49 US-Dollar anstatt 13,99 US-Dollar gezahlt werden. Abonnenten des Premium-Modells müssen sogar 2 US-Dollar mehr ausgeben und zahlen somit 19,99 US-Dollar, um Serien und Filme in 4K-Auflösung genießen zu können.

Basis Standard Premium Preis alt 8,99 US-Dollar 13,99 US-Dollar 17,99 US-Dollar Preis neu 9,99 US-Dollar 15,49 US-Dollar 19,99 US-Dollar Anzahl der Geräte 1 2 4 HD-Zugriff X X Ultra-HD-Zugriff X Preiserhöhung Netflix in den USA im Januar 2022

Preiserhöhung auch in Deutschland?

In den USA und Kanada hat Netflix zuletzt im Oktober 2020 die Preise erhöht. Hierzulande schraubte der Streaming-Anbieter Anfang 2021 an der Preisschraube und verabschiedete damit die bislang vierte Preiserhöhung in Deutschland. Hierzulande blieb der Preis für den Basis-Tarif allerdings gleich, während lediglich das Standard-Abo sowie das Premium-Modell teurer ausfielen.

Netflix wird teurer: Das sind die neuen Preise

Ob in Deutschland auch eine Preiserhöhung für die verschiedenen Abo-Modelle folgen wird, ist bislang nicht bekannt. Gut möglich aber, dass Netflix die Preise auch hierzulande erhöhen und dabei die US-Dollar-Preise 1:1 in Euro-Preise übernehmen wird.

Basis Standard Premium Preis alt 7,99 Euro 11,99 Euro 15,99 Euro Preis neu 7,99 Euro 12,99 Euro 17,99 Euro Anzahl der Geräte 1 2 4 HD-Zugriff X X Ultra-HD-Zugriff X Preiserhöhung Netflix in Deutschland im Januar 2021

Weshalb erhöht Netflix die Preise?

Die Bibliothek von Netflix wird mit dem Preisanstieg zwar nicht unmittelbar vergrößert, die gesteigerten Einnahmen werden jedoch in neue Serien- und Filmprojekte investiert, die das Angebot stetig erweitern. Damit können wir in den nächsten Monaten und Jahren wohl weitere Original-Produktionen des Streamingdienstes erwarten.