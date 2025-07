Neil Druckmann verlässt „The Last of Us“ – Was das für Staffel 3 bedeutet

Die jüngsten Entwicklungen rund um die HBO-Serie The Last of Us haben bei vielen Fans Besorgnis ausgelöst. Neil Druckmann, der Mitbegründer der TV-Serie und die kreative Kraft hinter den Videospielen, die als Vorlage dienten, hat offiziell angekündigt, dass er die Serie vor der dritten Staffel verlassen wird. Druckmann zieht sich zurück, um sich auf sein nächstes großes Videospielprojekt bei Naughty Dog zu konzentrieren: Intergalactic: The Heretic Prophet. Dieses umfangreiche Erzählprojekt verlangt seine volle Aufmerksamkeit. Obwohl sein Abschied von der The Last of Us-Serie Berichten zufolge einvernehmlich ist, ist die Nachricht dennoch beunruhigend, da Druckmann als der Architekt dieser Welt gilt. Er formte die komplexen, brutalen und emotionalen Reisen von Joel und Ellie von Anfang an.

Diese Nachricht ist unter allen Umständen beunruhigend, aber sie trifft zu einer Zeit ein, in der das Vertrauen in die Serie bereits geschwächt ist. Die zweite Staffel, die den ersten Teil des berüchtigt umstrittenen Spiels The Last of Us Part II adaptierte, konnte den universellen Beifall ihres Vorgängers nicht wiederholen. Obwohl sie für HBO immer noch ein bedeutender Publikumsmagnet war, gingen die Zuschauerzahlen zurück, und die Online-Diskussionen waren gespalten. Kritiker und Fans wiesen auf eine Vielzahl von Problemen hin, von einem abschweifenden Tempo, das die unaufhaltsame Spannung des Ausgangsmaterials verwässerte, bis hin zu umstrittenen narrativen Änderungen, die einige der kraftvollsten Momente des Spiels hohl erscheinen ließen.

Die Herausforderungen nach Druckmanns Abschied

Wie wirkt sich Neil Druckmanns Abschied auf die Serie aus? Der unmittelbarste Anlass zur Sorge ist das ungeklärte Chaos, das die zweite Staffel hinterlässt und das vom verbleibenden Kreativteam bereinigt werden muss. Die zweite Staffel von The Last of Us litt unter strukturellen Problemen, insbesondere einem ungeschickten Tempo, das den brutalen Schwung des Spiels untergrub. Ein dreimonatiger Zeitsprung nach Joels (Pedro Pascal) Tod nahm Ellies (Bella Ramsey) Rachefeldzug die unmittelbare Wut und ließ ihre anschließende Reise mit Dina (Isabela Merced) oft mehr wie einen Roadtrip als eine verzweifelte Rachemission wirken.

Diese Änderungen minderten die Wirkung des zentralen Themas von Part II über die alles verzehrende Natur der Gewalt erheblich. Dadurch fühlte sich Ellies Charakterbogen unterentwickelt an, und ihre Schuldgefühle waren weniger verdient. Diese Tempo-Probleme wurden durch bedeutende Änderungen an wichtigen Charakteren verstärkt, was einen Dominoeffekt erzeugte, der die dritte Staffel komplizieren wird. Ein Beispiel ist die komplette Neugestaltung des Handlungsbogens von Tommy (Gabriel Luna), Joels Bruder. Im Spiel wird Tommy von einer rachsüchtigen Wut ergriffen, die der von Ellie gleicht, und dient als düsteres Mahnmal.

Die Suche nach Authentizität in Staffel 3

Verliert die Serie ihre Verbindung zur Originalgeschichte? Über die Übernahme verworrener Erzählstränge hinaus verliert die Show zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt ihre wichtigste Verbindung zum Ausgangsmaterial. Auch wenn The Last of Us Änderungen vornahm, diente Druckmanns Anwesenheit in der Serie als implizite Garantie für Authentizität, die einen großen Teil der Fangemeinde versicherte, dass diese Entscheidungen im Dienst der ursprünglichen Vision getroffen wurden. Er war der Hüter der Überlieferungen, die einzige Person, die die Absicht hinter jedem Charakterzug und jeder Story-Entscheidung definitiv erklären konnte.

Der Verlust dieses Ankers der Authentizität ist besonders gefährlich angesichts der bestätigten Richtung für die kommenden Staffeln. Druckmann und Mazin haben erklärt, dass sich die dritte Staffel fast vollständig auf Abbys (Kaitlyn Dever) Perspektive konzentrieren wird, was der kühnsten und umstrittensten Entscheidung des Spiels entspricht. Ein Fernsehpublikum, das bereits zwei Jahre zwischen den Staffeln wartet, zu bitten, die etablierte Protagonistin Ellie zugunsten der Figur, die ihre Vaterfigur ermordet hat, aufzugeben, ist ein enormer kreativer Wagnis.

Die ersten beiden Staffeln von The Last of Us sind derzeit auf HBO Max verfügbar. Es gibt noch kein Veröffentlichungsfenster für die dritte Staffel, aber da die Serie noch nicht mit den Dreharbeiten begonnen hat, werden die nächsten Episoden für 2027 erwartet.

Glaubst du, dass The Last of Us in der dritten Staffel ohne die direkte Beteiligung von Neil Druckmann erfolgreich sein kann? Teile deine Meinung in den Kommentaren!