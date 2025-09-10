Navigiere durch The Mist in Silksong – Tipps gegen Geister und Fallen

Das Abenteuer in The Mist in Hollow Knight: Silksong kann eine verwirrende Erfahrung sein. Während andere Bereiche des Spiels klare Routen und Karten bieten, verändert sich die Struktur von The Mist ständig und bietet keine Karte. Es ist ein herausforderndes Gebiet voller Seelen raubender Geister, zahlreicher Fallen und anspruchsvoller Plattformen, das du überwinden musst, um die Überraschung auf der anderen Seite zu erreichen.

Die Geheimnisse von The Mist enthüllen

Wie findest du den Weg durch The Mist? Der Schlüssel zum Navigieren durch The Mist sind die kleinen goldenen Motten, die in jedem Bereich schweben. Spiele diesen Motten einen kurzen Moment auf deinem Needolin vor, und sie werden dir den Weg zum richtigen Eingang weisen. Insgesamt besteht The Mist aus etwa vier bis fünf Räumen, einschließlich eines Korridors, in dem du an einer Reihe von Motten vorbeiläufst.

Doch es gibt viel mehr zu beachten, als nur den Weg zu finden. Überraschungsfallen wie aus dem Boden schießende und von der Decke fallende Stacheln sowie gelegentliche Bärenfallen sind allgegenwärtig. Die Plattformen sind ebenfalls knifflig, und du solltest darauf achten, nicht in den Nebel am Boden jedes Bereichs zu fallen, da dies dich zurück zum Start transportiert.

Die Geister in Silksong besiegen

Wie wirst du die lästigen Geister los? In jedem Bereich von The Mist lauern Geister, die schreien und dann auf dich zurasen. Wenn sie dich erwischen, fügen sie dir Schaden zu, stehlen deine Seide und versuchen, dich so lange zu fangen, bis du besiegt bist. Der beste Weg, diese Geister zu besiegen, ist über ihre Angriffe zu springen und sie mit einem Abwärtsschlag zu treffen, was etwa drei Treffer mit deiner x2 Pale Oil Nadel erfordert. Alternativ ist der Einsatz des Fadengewitters sehr effektiv.

Seide ist in diesem Gebiet recht knapp, aber du kannst eine volle Leiste erhalten, indem du deinen Kokon nach dem Sterben schlägst. Zudem gibt es Fadenspulen, die du finden und schlagen kannst, um etwas zusätzliche Seide zu bekommen. Die Geister selbst geben ebenfalls Seide ab, wenn du sie triffst.

Belohnung und Rast

Was erwartet dich nach dem Überstehen von The Mist? Sobald du dich aus dem Gebiet herausgekämpft hast, gelangst du zur Exhaust Organ. Dort findest du eine Bank direkt unten im Korridor und dann oben und links. Nutze diese Gelegenheit, um dich auszuruhen und sicherzustellen, dass du nie wieder durch The Mist gehen musst.

Deine Reise durch The Mist ist ein herausforderndes, aber lohnendes Abenteuer in Hollow Knight: Silksong. Es erfordert Geschick, Geduld und die Fähigkeit, sich schnell an neue Herausforderungen anzupassen. Wenn du es geschafft hast, gratuliere dir selbst zu dieser beeindruckenden Leistung!

Wie gehst du mit den Herausforderungen in Hollow Knight: Silksong um? Teile deine Erfahrungen und Tipps in den Kommentaren!