Kein The Last of Us oder Uncharted? Naughty Dog arbeitet wohl an neuer Reihe

Naughty Dog ist eins der beliebtesten Studios der vergangenen Jahre und für viele der Grund für eine PlayStation-Konsole. Sie sind vor allem bekannt für The Last of Us und Uncharted und Fans sind schon gespannt, was als nächstes kommt. Einem Gerücht nach könnte es sich aber tatsächlich um eine komplett neue Reihe handeln.

Naughty Dog arbeitet laut Gerücht an neuer IP: Was könnte es sein?

Das Gerücht kommt über den Insider RalphsValve, der auf Twitter folgendes teilte:

Naughty Dog’s next project allegedly a new IP, featuring their first Black Lead pic.twitter.com/edacZUBT5w — Ralph (@RalphsValve) November 9, 2021

Komplett neues Spiel: Demnach arbeitet Naughty Dog derzeit an einem neuen Franchise arbeiten. Dahinter soll sich das nächste Spiel des Studios verbergen, wodurch er vermuten lässt, dass es noch vor dem Remake zu The Last of Us erscheint, das ebenfalls durch Gerüchte im Netz kursiert.

Sehr viel mehr ist aber ansonsten noch nicht zu dem neuen Spiel von Naughty Dog bekannt. RalphsValve äußert sich nur noch zur Hauptfigur des Spiels. Demnach wird zum ersten Mal in einem Spiel des Studios die Hauptrolle von einer PoC (Person of Color) übernommen. Ansonsten gibt es leider keine Infos wie Genre, Setting oder ähnliches zum Spiel.

Wer ist der Leaker? RalphsValve kam vor allem in den letzten Wochen immer mehr zum Vorschein und hat bezüglich des nächsten Call of Duty-Spiels und Rockstar-Spielen auf sich aufmerksam gemacht. Einige seiner Gerüchte wurden von bekannten Quellen, wie Tom Henderson, unterstützt.

Auch wenn jetzt speziell zu dem Gerücht rund um Naughty Dog nichts weiter bekannt ist, heißt es nicht, dass es falsch sein muss. Nur solltet ihr dem Ganzen trotzdem mit einer gesunden Skepsis begegnen.

Ganz so lange müsst ihr aber nicht warten, um wieder etwas von Naughty Dog spielen zu können. Denn im Frühjahr 2022 soll für PlayStation 5 und PC eine Portierung von Uncharted 4 und The Lost Legacy erscheinen. Dazu kommt, dass noch bis Anfang Januar The Last of Us Part 2 teil des Abo-Service PS Now ist.