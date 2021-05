Uncharted 4: A Thief’s End – Sony plant mit weiterem PC-Port

Nachdem der vorherige PlayStation Exklusivtitel Horizon Zero Dawn im vergangenen Jahr am 7. August sowie das Open-World-Spiel Days Gone erst vor kurzem am 18. Mai einen PC-Port erhalten haben, scheint nun schon der nächste Sony-Titel in der Warteschlange zu stehen. Wie im Rahmen der vierteljährlichen Finanzpräsentation der Sony Group bestätigt wurde, wird das im Jahr 2016 veröffentlichte PS4-Spiel Uncharted 4: A Thief’s End in Zukunft auch für den PC veröffentlicht.

Sony wird in Zukunft weitere Exklusivtitel für den PC bringen

Sonderlich überraschend ist dies allerdings nicht, da der CEO von PlayStation, Jim Ryan, bereits Anfang dieses Jahres betonte, dass „eine ganze Reihe“ exklusiver PlayStation-Spiele folgen werden. Eine offizielle Ankündigung dieser Neuigkeit gibt es seitens Sony bislang allerdings nicht. Diese wird aber mit großer Sicherheit in den nächsten Wochen oder Monaten folgen.

Somit findet in naher Zukunft der dritte Exklusivtitel auf den PC, wodurch Sony seine Zielgruppe deutlich vergrößern kann. Schließlich gehört die Uncharted-Reihe zu den bekanntesten sowie beliebtesten Spielereihen auf der PlayStation, während „Uncharted 4“ eines der meisterverkauften Games aller Zeiten ist.

Hinter der Action-Adventure-Reihe steht Entwickler Naughty Dog, der mit den beiden The Last of Us-Ablegern ebenfalls weltweit große Erfolge feiern konnte. Die Reise scheint an dieser Stelle also gerade erst zu beginnen und PC-Spieler*innen dürfen sich in den nächsten Jahren auf zahlreiche erstklassige AAA-Titel freuen, die für ihre Plattform erscheinen werden.

Worum geht es in Uncharted 4?

„Uncharted 4“ spielt nach den Ereignissen in „Uncharted 3: Drake’s Deception“. Mittlerweile hat sich der Abenteurer Nathan Drake zur Ruhe gesetzt und geht weniger gefährlichen Jobs nach. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Elena Fischer lebt er in New Orleans und führt ein beinahe normales Leben. Als eines Tages seinfür tot geglaubter Bruder Sam auftaucht, beginnt ein neues, gefährliches Abenteuer, bei dem die Brüder dem Schatz von Henry Avery hinterherjagen.