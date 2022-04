Regisseur Mohamed Diab verrät den Grund für die zwei verschiedenen Moon Knight-Kostüme

Seit dem 30. März ist die neuste Serie des Marvel Cinematic Universe auf dem Streamingdienst Disney + zu sehen. Moon Knight kommt mit einem neuartigen Antihelden daher und hält direkt einen ungewöhnlichen Rekord in der Marvel Geschichte.

In der Serie trägt Moon Knight nicht nur einen Superhelden-Anzug, sondern gleich zwei verschiedene. Was es damit auf sich hat, wie das zu den zwei Hauptcharakteren der Serie passt und inwiefern das mit der ägyptischen Hintergrundgeschichte zusammenpasst hat Regisseur Mohamed Diab nun kurz nach Release der Serie erläutert.

Die Persönlichkeit inspiriert das Kostüm

In einem Interview mit dem Collider verriet „Moon Knight“-Regisseur Mohamed Diab unter anderem den Grund für die zwei unterschiedlichen Kostüme des Antihelden.

In den Anfängen der Entwicklung, so erzählt Diab, sei das Kostüm für Moon Knight für Steven gedacht gewesen, dementsprechend sollte Marc den Anzug von Mr. Knight tragen. Doch dies habe sich mit der Zeit und Weiterentwicklung der Charaktere umgekehrt.

© Marvel Studios/ Disney – Stevens Anzug von Mr. Knight

„Aber das ist eine der besten Sachen, wenn man sich Zeit nimmt und Dinge entwickelt. Man merkt: Nein, nein, nein, dieses Kostüm ist für diesen Typen. Das ist es, was für sie funktioniert. Und wir erkennen, was die Logik ist.“

Diab spricht von der Logik, dass jede der beiden Persönlichkeiten das eigene Kostüm inspiriere. Da Steven im Grunde mit Superhelden nicht zu tun habe, besteht sein Superhelden-Anzug tatsächlich aus einem Anzug. Entsprechend cool reagiere er dann auch, wenn er auf diese Tatsache angesprochen werde.

„Das Kostüm wird dadurch inspiriert, wer man ist oder was man liebt oder was man sich unter einem Kostüm vorstellt.“

Marc trägt dementsprechend den eher superheldenmäßigen Moon Knight-Anzug. Das ist dem Charakter eher angemessen, schließlich ist der ehemalige US-Marine und Söldner Marc mit den übernatürlichen Kräften des Mondgottes Khonshu gesegnet.

An dem Moon Knight-Anzug selbst sei weit mehr gearbeitet worden als an dem von Mr. Knight. Im Design finden sich viele Verbindungen zu dem ägyptischen Hintergrund der Serie wieder: Das Gesamterscheinungsbild gleicht einer Mumie, man kann die Sichel in dem Anzug sehen, welche Moon Knight als Waffe zieht und es sind Hieroglyphen auf dem Kostüm erkennbar.

Was es mit dem ägyptischen Andeutungen in Moon Knight auf sich hat, haben wir hier für euch zusammengefasst:

Moon Knight: Das bedeutet das Waage-Tattoo des neuen MCU-Bösewichts Arthur Harrow

Ängste und Zweifel wegen des Designs

Trotz des komplizierteren Designs des „Moon Knight“-Anzuges habe Diab mehr Respekt vor dem Anzug von Mr. Knight gehabt. Er habe befürchtet, dass der weiße, formelle Anzug vor der Kamera schlecht aussehen könnte, dass es möglicherweise albern oder seltsam wirke würde.

Mit Beginn der Dreharbeiten mit Oscar Isaac haben sich diese Zweifel aber sehr schnell gelegt. Im Gegensatz zu seinen Befürchtungen habe der Auftritt von Mr. Knight auf den Regisseur sehr cool gewirkt, weshalb er versuche sich weitere Momente auszudenken, in denen dieser Effekt weiter ausgebaut werden könnte.