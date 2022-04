Moon Knight: Zeigt eure Hingabe zu Mondgott Khonshu mit diesen Replikas

Er mag keiner der bekanntesten Helden aus dem Marvel-Universum sein, doch spätestens seit Moon Knight seine eigene Serie auf dem VoD-Sender Disney+ besitzt, die offizieller Teil des Marvel Cinematic Universe ist, hat sein Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad deutlich zugelegt.

Solltet ihr zu den vielen alten und neuen Fans des Antihelden gehören, der im Dienst der geheimnisvollen Gottheit Khonshu steht, dann haben wir gute Neuigkeiten für euch, denn jüngst wurden auf Zavvi tolle Replikas veröffentlicht, mit denen ihr eure Hingabe beweisen könnt.

Moon Knight: Replikas von Sichelklinge und Skarabäus-Kompass

Oscar Isaac brilliert aktuell auf Disney+ in der Rolle des furchterregenden Antihelden Moon Knight und bringt die fast schon in Vergessenheit geratene Figur zurück ins wohl verdiente Rampenlicht. Solltet ihr noch keine Zeit gehabt haben, einen Blick in die Serie zu werfen, schaut doch mal in den Ersteindruck von Sven Raabe rein, der bereits die ersten vier Folgen sehen konnte.

In welche Richtung sich das Werk bewegt, wie gut sich Handlung und Schauspieler schlagen und was ihr allgemein von der Produktion zu erwarten habt, die exklusiv auf Disneys hauseigenem Video-on-Demand-Sender zu sehen ist, erfahrt ihr in Raabes Artikel Der düstere Antiheld mischt das MCU auf.

© Marvel Studios/ Disney

Für alle, die bereits jetzt Fans der Figur und der dazugehörigen mysteriösen Welt sind, und alle, die es noch werden wollen, gibt es nun auf Zavvi zwei ganz besondere Replikas, die dem dunklen Rächer in Weiß nachempfunden sind. Dabei handelt es sich um Broschen, die die Form einer Sichelklinge und eines Skarabäus-Kompass haben.

Bei beiden Produkten, die im Doppelpack verkauft werden, handelt es sich um offiziell lizenzierte Produkte, die hochwertige Qualität versprechen, lediglich in limitierter Auflage hergestellt wurden und ausschließlich auf Zavvi erhältlich sind. Das einzigartige Design wurde von der Disney Plus-Serie inspiriert und eignet sich sowohl für Sammler*innen als auch für Cosplayer*innen.

©Marvel Studios, LLC/Zavvi.

Exklusiv auf Zavvi (UK/EU)

Limitierte Edition

Offiziell lizenziert

Perfekt als Ausstellungsstück oder für Cosplays

Wird mit Echtheitsbescheinigung geliefert

Kommt in einer schicken Sammlerbox

Wurde von der erfolgreichen Disney-Plus-Serie inspiriert

Die aufwendig und detailreich entworfenen Stücke erscheinen offiziell am 30. September 2022 auf Zavvi, können aber bereits jetzt vorbestellt werden. Aufgrund der geringen Auflage und der hohen Nachfrage, dass bereits jetzt an den Replikas gezeigt wird, empfehlen wir allen Fans, die ernsthaftes Interesse an diesem Merchandise haben, nicht allzu lange mit der Bestellung zu warten.

Hochwertige Produkte wie diese Sichelklinge und der Skarabäus-Kompass lassen sich aber natürlich auch was kosten. Wer sich die beiden Sammlerstücke sichern will, muss knapp 95,- Euro dafür ausgeben, hinzu kommen 2,99 Euro beziehungsweise 5,99 Euro Versandkosten, je nach gewählter Lieferart.

Solltet ihr generell an Sammlerstücken interessiert sein, die vom Marvel Cinematic Universe inspiriert wurden, findet ihr auf Zavvi noch viele weitere Produkte, die jedes Fanherz höher schlagen lassen und teilweise nirgendwo anders gefunden werden können. Schaut doch mal rein und entdeckt die vielen Angebote, mit denen ihr eure Hingabe unter Beweis stellen könnt.