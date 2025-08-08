Michelle Gomez reagiert auf Kritik – Spende für Transgender-Rechte angekündigt

Die Schauspielerin Michelle Gomez, bekannt aus Serien wie Chilling Adventures of Sabrina und Doctor Who, hat sich kürzlich in den sozialen Medien zu Wort gemeldet, nachdem sie für ihre Rolle in den neu angekündigten Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions in die Kritik geraten war. Gomez wird in dieser Produktion die Rolle der beliebten Professor McGonagall übernehmen. Diese Audiobücher versprechen, ein Staraufgebot an Schauspielern zu präsentieren, die jede bedeutende Rolle vertonen werden.

Die Kontroverse entstand, als Fans die Mitwirkung von Gomez und anderen Stars in einem Projekt hinterfragten, das mit der Autorin J.K. Rowling in Verbindung steht. Rowling hat sich in den letzten Jahren als entschieden gegen die Rechte von Transgender-Personen positioniert. Viele in der LGBTQ+-Community empfinden diese Verbindung als schmerzhaft. Auf ihrer Instagram-Story versicherte Gomez ihren Fans, dass sie ihre Bedenken ernst nimmt und sich voll und ganz für die Rechte von Transgender-Personen einsetzt.

Reaktion von Michelle Gomez

Wie hat Michelle Gomez auf die Kritik reagiert? In einer persönlichen Botschaft auf Instagram erklärte Gomez: „An meine LGBTQ+-Fans und besonders an die Trans-Community: Ich möchte direkt auf die Bedenken eingehen, die bezüglich meiner Mitarbeit an diesem Projekt geäußert wurden. Ich höre euch und verstehe, warum dies für viele schmerzhaft ist. Ich möchte klarstellen, dass ich voll und ganz hinter den Rechten von Trans-Personen stehe.“

Gomez hat in ihrer Botschaft zudem angekündigt, eine Spende an eine Wohltätigkeitsorganisation zu machen, die die Transgender-Community unterstützt. Berichten zufolge hat sie an Callen-Lorde gespendet, eine in New York ansässige Organisation, die Gesundheitsversorgung für die LGBTQ+-Community bietet.

Weitere Stars und ihre Reaktionen

Welche weiteren Schauspieler sind beteiligt und wie stehen sie zur Kontroverse? Neben Michelle Gomez sind auch andere prominente Schauspieler wie Hugh Laurie als Dumbledore, Riz Ahmed als Snape und Matthew Mcfadyen als Voldemort Teil der Audiobuchproduktion. Diese Schauspieler stehen ebenfalls in der Kritik, da jede Unterstützung des Harry Potter-Franchise auch J.K. Rowling selbst zugutekommt, die ihre beträchtlichen finanziellen Mittel gegen LGBTQ+-Aktivisten einsetzt.

Nick Frost, der in der kommenden TV-Adaption der Harry Potter-Bücher Hagrid spielen wird, äußerte sich kürzlich in einem Interview mit The Observer zu der Debatte: „Sie hat ihre Meinung und ich habe meine, sie stimmen in keiner Weise überein. Aber vielleicht sollte die Debatte nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden. Wir sollten uns vielleicht weiterbilden.“

Die Zukunft der Harry Potter-Projekte

Wie geht es mit den Harry Potter-Projekten weiter? Trotz der Kontroversen um J.K. Rowling und die damit verbundenen Projekte, bleibt die Harry Potter-Welt ein bedeutender Teil der Popkultur. Die Audiobuchreihe ist nur eines von vielen aktuellen Projekten, darunter auch eine neue TV-Serie, die die beliebten Bücher adaptieren wird. Diese Serie wird von HBO produziert und verspricht, die magische Welt von Harry Potter in einem neuen Format zu präsentieren.

