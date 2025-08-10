Metal Gear Solid Delta – Fox Hunt Modus kommt erst Herbst 2025

In wenigen Wochen wird Konami das mit Spannung erwartete Metal Gear Solid Delta: Snake Eater auf den Markt bringen. Diese Neuauflage des klassischen Metal Gear Solid 3: Snake Eater wird nicht nur die originale Kampagne des Spiels bieten, sondern auch einen neuen Mehrspielermodus namens Fox Hunt. Leider wird dieser Modus nicht direkt zum Verkaufsstart verfügbar sein, sondern erst im Laufe des Herbstes 2025. Konami hat dies bestätigt, und die genaue Veröffentlichung bleibt vorerst ein Geheimnis.

Was kannst du von Fox Hunt erwarten?

Was ist der Fox Hunt Modus? Fox Hunt ist ein brandneuer Mehrspielermodus, der nicht in der ursprünglichen Version von Metal Gear Solid 3 enthalten war. Während Konami bereits in der Vergangenheit Online-Mehrspieleroptionen in der Franchise angeboten hat, betonen die Entwickler, dass dieser Modus sich stark von Metal Gear Online unterscheiden wird. Der Fokus liegt weniger auf dem Schießen und mehr auf den Stealth- und Überlebenselementen, die die Metal Gear Serie so einzigartig machen.

Warum erscheint Fox Hunt später? Es gibt keine genaue Erklärung für die Verzögerung, jedoch könnte es sein, dass sich die Entwickler mehr Zeit nehmen, um den Modus zu verfeinern und sicherzustellen, dass er den hohen Erwartungen der Fans entspricht. Vielleicht erhalten wir in den kommenden Monaten mehr Informationen über diese spannende Ergänzung.

Ein Klassiker kehrt zurück

Metal Gear Solid 3: Snake Eater gilt als eines der besten Videospiele aller Zeiten, und die Neuauflage verspricht, sowohl alte Fans als auch neue Spieler zu begeistern, die das Original verpasst haben. Am 28. August 2025 wird das Spiel für PlayStation 5, Windows und Xbox Series X|S verfügbar sein. Die Neuauflage soll das Original nicht nur grafisch modernisieren, sondern auch einige neue Gameplay-Elemente einführen, die das Erlebnis noch intensiver machen.

Die Entwickler von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater haben sich darauf konzentriert, die ursprüngliche Geschichte und das Gameplay mit modernen Grafiken und Verbesserungen zu reproduzieren, ohne die ursprüngliche Struktur wesentlich zu verändern. Dies zeigt sich unter anderem in der Einführung neuer Gameplay-Mechaniken und visueller Anpassungen, die den modernen Gaming-Standards gerecht werden.

Konamis Zukunftspläne

Wird der Erfolg des Remakes die Serie wiederbeleben? Konami hat die Metal Gear Serie seit 2018 weitgehend auf Eis gelegt, doch mit dem Remake von Snake Eater könnte das Interesse an der Franchise neu entfacht werden. Wenn das Spiel erfolgreich ist, könnte es Konami dazu motivieren, neue Projekte innerhalb der Serie zu entwickeln. Dies hängt jedoch stark davon ab, wie die Community auf das Remake reagiert.

Zusätzlich zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater hat Konami große Pläne für andere Franchises. Im September 2025 wird Silent Hill f veröffentlicht, das erste komplett neue Spiel der Serie seit Jahren. Diese geplanten Veröffentlichungen könnten Konamis Stellung in der Gaming-Welt weiter stärken.

Freust du dich auf Metal Gear Solid Delta: Snake Eater? Was denkst du, erwartet uns als Nächstes in der Serie? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit mir!