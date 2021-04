Mass Effect Legendary Edition im Vergleichstrailer: So viel besser sieht das Remaster aus

In wenigen Wochen können wir endlich in die Mass Effect Legendary Edition starten und damit das Remaster der Shepard-Trilogie in seiner modernen Pracht erleben. Damit wir eine bessere Vorstellung davon erhalten, inwiefern sich die Neuauflage von dem Original unterscheidet, gibt es nun einen Trailer, der die Unterschiede zwischen alter und neuer Version veranschaulicht.

Mass Effect Legendary Edition: Vergleich mit dem Original

EA hat nun detailliertere Einblicke in die grafischen Veränderungen gegeben, die uns zum Release am 14. Mai 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One sowie Xbox Series X/S im Mass Effect-Remaster erwarten. In dem Vergleichstrailer werden die Verbesserungen sowie teils völlig neu erstellte Elemente gegenübergestellt, die für mehr Realismus sorgen sollen:

Spielwelt

Charaktere

Visuelle Effekte

Licht & Schatten

Oberflächen & Texturen

Das Remaster enthält die aufgehübschten Versionen von Mass Effect 1, Mass Effect 2 und Mass Effect 3. Doch die Neuauflage bietet nicht nur optische Neuerungen für ein 4K-Erlebnis und eine Performance-Steigerung, sondern beinhaltet ebenso Anpassungen am Gameplay, die das Spielerlebnis mehr an aktuelle Games anzupassen sollen.

Die „Mass Effect: Legendary Edition“ wird außerdem einen neuen Launcher bereitstellen, mit dem die Games unabhängig voneinander gestartet werden können. Der Multiplayer kehrt dabei nicht zurück. Ebenso wenig wird an der Story der Games geschraubt, inhaltlich bleibt also alles beim Alten. Eine Übersicht aller Unterschiede findet ihr hier:

