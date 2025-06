Mario Kart World auf Nintendo Switch 2 – Donkey Kong bekommt neue Stimme

Die Welt von Mario Kart steht vor einer aufregenden Veränderung mit der Veröffentlichung von Mario Kart World für die Nintendo Switch 2. Diese neue Ära bringt nicht nur frischen Wind in die beliebten Rennstrecken, sondern auch in die Charaktere selbst. Besonders auffällig ist die Änderung bei Donkey Kong, dessen Stimme nun von Koji Takeda übernommen wird. Takeda ist vor allem dafür bekannt, dem beliebten Charakter in der japanischen Version des Super Mario Bros. Films seine Stimme zu verleihen, während in anderen Märkten Seth Rogen diese Rolle übernahm.

Die Entscheidung, Takeda als Stimme für Donkey Kong zu engagieren, zeigt Nintendos Bestreben, die Brücke zwischen Film- und Spielerlebnissen zu schlagen. Der Charakter hat bereits in den letzten Jahren einige Veränderungen durchlaufen. Shigeru Miyamoto, der Schöpfer von Donkey Kong, hat verraten, dass er eng in das Redesign des Charakters für den Film involviert war. Dieses Design wurde ursprünglich für Spiele wie Mario Kart World und das kommende Donkey Kong Bananza entwickelt.

Die Verbindung von Film und Spiel

Wie beeinflusst der Film die Spiele? Die Übernahme von Design und Stimme aus dem Super Mario Bros. Film in die Spiele zeigt eine interessante Symmetrie und Weitsicht seitens Nintendo. Der Erfolg des Films, der weltweit über eine Milliarde Euro einspielte, war nicht vorherzusehen. Doch nun wird denjenigen, die über den Film in die Welt von Mario eingeführt wurden, ein vertrautes Bild von Donkey Kong geboten.

Donkey Kong ist zwar das offensichtlichste Beispiel, jedoch nicht das einzige. 2023 gaben die Entwickler von Super Mario Bros. Wonder an, dass sie die Animationen der Charaktere verstärkt haben, inspiriert durch den Film. Mario und seine Freunde erscheinen dadurch ausdrucksstärker als je zuvor, verglichen mit früheren 2D-Spielen wie New Super Mario Bros. U Deluxe.

Der Ausblick auf zukünftige Entwicklungen

Was bringt die Zukunft für Mario und Donkey Kong? Mit einem neuen Mario-Film, der 2026 erscheinen soll, bleibt es spannend zu beobachten, wie sich die Filme von Illumination und Nintendos Spiele gegenseitig beeinflussen werden. Spieler wünschen sich nicht unbedingt, dass alles aus dem Kino 1:1 in die Spiele übernommen wird, aber es wird deutlich, dass viel darüber nachgedacht wird, wie diese Erlebnisse sich ergänzen können.

Die Zukunft von Mario ist ein großes Thema im Vorfeld der Nintendo Switch 2-Ära, da unklar bleibt, was als nächstes in Bezug auf ein weiteres 2D- oder 3D-Spiel zu erwarten ist. Hoffentlich wird sich das in den kommenden Wochen ändern!

Wie siehst du die Veränderungen bei Donkey Kong? Glaubst du, dass der Super Mario Bros. Film einen positiven Einfluss auf Nintendos Spiele hatte? Teile deine Gedanken mit uns in den Kommentaren!