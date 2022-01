Mario Kart 9: Gerücht gibt erste Details zu möglichen Charakteren preis

Acht Jahre ist es bald her, seit Nintendo mit Mario Kart 8 einen neuen Hauptableger veröffentlicht hat. Da das Spiel weiter eine riesige Fangemeinde hat, fragen sich viele, wo denn der nächste Teil bleibt. In den letzten Wochen wurden die Gerüchte um ein Mario Kart 9/Mario Kart 10 immer größer und jetzt gibt’s erste Details.

Mario Kart 9 verbindet wohl viele Franchises von Nintendo

Was Super Smash Bros. vorgemacht hat, scheint jetzt auf „Mario Kart“ überzuschlagen. Es wird immer klarer, dass Nintendo wohl mit dem nächsten Arcade-Racer die Grenzen zwischen dem Pilzkönigreich und den anderen Reihen noch mehr aufsprengen wird. „Mario Kart 8 (Deluxe)“ war also mit Fahrern und Strecken aus The Legend of Zelda, Animal Crossing und Splatoon nur ein erster Vorgeschmack.

Industrie-Insider LeakyPanda haben nämlich auf Twitter eine ganze Liste an Reihen geleakt, die im nächsten „Mario Kart“ auftauchen sollen:

Mariokart 10/Crossroads new info:



-Mario & adjacent Nintendo IP present as usual

-Crossover IP known of: Advance wars/Animal Crossing/ARMS/Balloon Fight/F-ZERO/Kid icarus/Splatoon/Zelda

-AFAIK the only non-Nintendo IP is Rabbids



-Crossover elements: Characters, items, courses — LeakyPandy (@LeakyPandy) January 17, 2022

So sollen die ganzen Reihen, die bereits in „Mario Kart 8“ vertreten waren, hier wieder einen Auftritt haben. Dazu kommen dann noch Advance Wars, ARMS, Balloon Fight und Kid Icarus. Spannend ist die Erwähnung einer IP, die nicht zu Nintendo gehört. So könnten die Rabbids von Ubisoft mit von der Partie sein. Das klingt plausibel, da dieses Jahr Mario + Rabbids: Sparks of Hope erscheinen soll.

Neben Fahrern sollen die Crossover-Elemente noch tiefgreifender sein. So gibt es zu den Franchises ebenfallsbesondere Strecken und Items. Ob es wieder passende Karts zu den anderen Reihen geben wird, erwähnen LeakyPanda noch nicht.

In einem zweiten Tweet gab der Account noch ein paar weitere Details bekannt:

keine Münzen

ein Item-Slot

zwei Arten von Item-Boxen Kleine Boxen : In diesen findet ihr einzelne Panzer, Pilze und weitere Items Große Boxen : In diesen findet ihr Sterne, dreier Panzer und mehr

Durch das Fahren einer Box mit einem kleinen Item wird es zu einem großen Item

Alles unbestätigt: Auch wenn die Gerüchte rund um „Mario Kart 9“ immer mehr werden, so bleibt das alles inoffiziell. Ihr müsst euch also noch weiter gedulden, dass Nintendo endlich offiziell die Katze aus dem Sack lässt. Bis dahin lassen die ganzen Gerüchte die Erwartungen an das Spiel immer weiter steigen.