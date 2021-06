Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp für Nintendo Switch enthüllt

Nintendo enthüllt in der E3-Nintendo Direct das Revival der kultigen Taktik-Reihe Advance Wars. Mit Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp kommen die ersten beiden Teile mit neuer Grafik auf die Nintendo Switch – und das schon dieses Jahr.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp erscheint im Dezember für Nintendo Switch

Die beiden ersten Advance Wars-Teile erschienen noch für für den Game Boy Advance und gehören zu den ikonischsten Taktik-Games von Nintendo. Nun können Fans und Neueinsteiger die Gefechte in völlig neuem Glanz erleben. „Advance Wars 1+2: Re-Boot“ umfasst beide Teile gemeinsam als Neuauflage.

Den ersten Trailer gibt’s hier zu sehen:

Darum geht’s in Advance Wars: Ihr tretet in rundenbasierten Gefechten gegen eine gegnerische Truppe an. Das Spielgeschehen findet ähnlich wie „Fire Emblem“ auf einem Rasterfeld statt, auf dem die Einheiten platziert werden. Dabei hat das Terrain Einfluss auf die Truppen.

Es gilt, eure eigenen Einheiten aufzubauen, zu stärken und den Gegner taktisch klug einzukesseln. Die Spiele verfügen über eine eigene Kampagne, in denen eine ganze Reihe von Befehlshabern gegeneinander antreten, deren Einheiten über spezielle Vor- und Nachteile verfügen können.

Release erfolgt im Dezember

Das Spiel erscheint am 3. Dezember 2021 exklusiv für Nintendo Switch. Für die Entwicklung zeichnet sich das Studio WayForward verantwortlich.

Online-Modus bestätigt

Das Advance Wars-Remake wird über einen Online-Modus verfügen. Das bestätigte Nintendo im Nintendo Treehouse. Im Online-Modus können bis zu vier Spieler zusammen zocken.

Im Nintendo Treehouse gab es obendrein zusätzliches Gameplay zu sehen: