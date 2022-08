PLAION: Koch Media bekommt komplettes Makeover

Wie Koch Media am 4. August bekannt gegeben hat, werden all seine Unternehmen mit sofortiger Wirkung weltweit in PLAION umbenannt. Zeitgleich geht dieser große Schritt mit einem kompletten Rebranding einher, das die weltweite Expansion des Unternehmens widerspiegeln soll.

Mit der Namensänderung zu PLAION (gesprochen: Play on) weht ein frischer Wind durch das Haus Koch Media. Laut Klemens Kundratitz (Mitbegründer und CEO) wolle man sich auf das starke Fundament stützen und etwas Neues schaffen, das gleichzeitig besser sei als das bisher Dagewesene.

„In den letzten 28 Jahren haben wir ein unglaublich starkes Unternehmen aufgebaut, das mit vielen der bekanntesten Namen der Branche zusammenarbeitet. Seit unserem Beitritt zur Embracer Group im Jahr 2018 hat sich das Wachstum beschleunigt und wir haben uns zunehmend diversifiziert. Wir haben unseren neuen Namen gewählt, um die inhaltliche Entwicklung unseres Unternehmens und unsere weltweite Expansion widerzuspiegeln und um besser darzustellen, wer wir sind und welchen Weg wir einschlagen.“

PLAION überwindet die Sprachbarriere

Vielleicht kein essentieller aber dennoch nicht unwichtiger Faktor ist die Aussprache des Wortes „Koch“. In einem YouTube-Video vom 12. Mai 2021 verdeutlicht Kundratitz, welche Schwierigkeiten die ausländischen Geschäftspartner damit haben.

PLAION: Das neue Logo verbindet

Einhergehend mit der Umbenennung in PLAION kommt auch eine überarbeitete CI, die das Unternehmen in neuem Glanz erstrahlen lässt. So inkludiert das neue Logo ein abstraktes „P“, das nicht nur den modernisierten Namen repräsentiert, sondern überdies durch ein grünes Band einen Play Button darstellt und somit die universelle Rolle im digitalen Unterhaltungssegment symbolisiert.

„Unser neuer Name bietet uns die Möglichkeit, auf unserer reichen Geschichte als Publishing-Partner und unserem herausragenden, ständig wachsenden Netzwerk von erstklassigen Entwicklungsstudios und Kreativen aufzubauen, unseren Partnern weiterhin erstklassigen Service zu bieten, unsere Ambitionen als Global Player in der Unterhaltungsindustrie zu unterstreichen, aber auch uns selbst neu zu erfinden. Unsere Vision ist es, unsere weltweiten Teams und Partner zu befähigen und zu inspirieren und ihr volles Potenzial freizusetzen.“ – Klemens Kundratitz

Die ehemalige Koch Media versteht sich nicht nur als Publisher, sondern stellt mit Koch Films (jetzt PLAION PICTURES) auch einen führenden unabhängigen Filmverleiher auf. Als globaler Verlagspartner kooperiert PLAION zudem mit Größen wie Activision Blizzard, Bethesda oder Square Enix und ist selbst im Besitz von zehn Spieleentwicklungsstudios.

Als einer der größten Aussteller wird PLAION auch auf der diesjährigen gamescom vertreten sein. Solltet ihr also nach Koch Media suchen, haltet am besten nach dem grünen Play Button Ausschau.