Lords of the Fallen bekommt einen neuen Teil. Der ist zwar irgendwie auch eine Fortsetzung, heißt aber schlicht „The Lords of the Fallen“ und fungiert gleichzeitig auch als düsteres Reboot des Spiels aus Deutschland. Euch erwartet ein großes RPG mit Online-Koop.

Lords of the Fallen: Reboot und Sequel in einem angekündigt

Lords of the Fallen kehrt zurück: Die düstere Fantasy-Action bekommt ein neues Kapitel. Das schließt sich zwar inhaltlich an den ersten „Lords of the Fallen“ an, stellt gleichzeitig aber auch ein Reboot dar.

Bei der Opening Night Live zur gamescom 2022 war ein erster Trailer zu „The Lords of the Fallen“ zu sehen:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Das erste „Lords of the Fallen“ funktionierte in etwa die die Spiele der Dark Souls-Reihe. Das heißt, dass ihr es hier mit einem schwierigen wie düsteren Action-RPG zu tun bekommt (hier könnt ihr unseren PlayCentral-Test zum ersten Teil lesen).

Dem Trailer nach zu urteilen dürfte das auch in der Neuauflage und Fortsetzung wieder der Fall sein. Das Video versprüht extrem viel Dark Fantasy-Charme. Was zu sehen ist, wirkt allerdings nicht nur düster, sondern auch schon sehr atmosphärisch und vielversprechend.

Während das erste „Lords of the Fallen“ noch von Deck 13 (The Surge) und CI Games entwickelt wurde, entsteht der neue Teil offenbar bei CI Games und Hexworks, wie auf der offiziellen Webseite zu „The Lords of the Fallen“ zu lesen ist.

Was ist geplant? Eine ganze Menge spannende Elemente sollen uns das neue The Lords of the Fallen schmackhaft machen.

Die Große Spielwelt soll über fünf mal so groß wie die des ersten Teils sein.

soll über fünf mal so groß wie die des ersten Teils sein. RPG-Mechaniken : Wir können einen eigenen Charakter basteln, es gibt Missionen usw.

: Wir können einen eigenen Charakter basteln, es gibt Missionen usw. Taktische Action : Die Kämpfe sollen noch schneller und flüssiger ablaufen, auch mit Magie.

: Die Kämpfe sollen noch schneller und flüssiger ablaufen, auch mit Magie. Online-Koop: „The Lords of the Fallen“ soll sich auch durchgängig online zu zweit spielen lassen.

Wann und wo kommt’s? Einen genauen Termin für den Release von „The Lords of the Fallen“ haben die Menschen dahinter noch nicht verraten. Wir wissen allerdings, dass es auf Basis der Unreal Engine 5 entwickelt wird und für PC, PS5 sowie Xbox Series S/X erscheinen soll.

Wie findet ihr den Trailer und die Ankündigung? Freut ihr euch auf The Lords of the Fallen? Schreibt es uns in die Kommentare.