Lords of the Fallen vorbestellen und Boni sichern – Preorder Guide

Lords of the Fallen ist eines der heiß begehrten Top Games, die in diesen Herbst ihren Release feiern werden. Schon jetzt könnt ihr das Soulslike in unterschiedlichen Editionen vorbestellen und euch diverse Preorder-Boni sichern.

Ab wann ist Lords of the Fallen erhältlich?

Am 13. Oktober 2023 erscheint mit „Lords of the Fallen“ ein Action-RPG, das an die Story des 2014 debütierten gleichnamigen Spiels anschließt und damit als Sequel fungiert.

Leider gehen Nutzer*innen von Last-Gen-Konsolen leer aus, da CI Games bei der Entwicklung ausschließlich PlayStation 5, Xbox Series X und den PC berücksichtigt haben.

Was steckt in den unterschiedlichen Editionen?

Das Action-RPG kommt nicht nur in der Standard Version, sondern wird auch als Deluxe und Collector´s Edition ausgeliefert, die sich in ihren jeweiligen Ausstattungen unterscheiden.

Als Preorder-Bonus gibt es bei allen Varianten folgende Ingame-Inhalte:

Rüstungsfarben in Gold, Silber und Bronze

Start-Booster-Pack: 5 HP Items 5 MP Items 3 XP Items



Die Standard-Edition bekommt ihr bei diesen Händlern:

Der Grundpreis liegt hier bei 69,99 Euro. Investiert ihr einen Zehner mehr, bekommt ihr für 79,99 Euro die Deluxe Edition, die schon einiges mehr bietet:

Dark Crusader Starterklasse

Dark Crusader Rüstungs- und Waffenset

digitaler Soundtrack

digitales Artbook

3D Model Viewer (alle Charaktermodelle in hochauflösendem Detail)

Deluxe Edition bei diesen Händlern kaufen:

Richtig happig wird es, wenn ihr euch die Collector´s Edition für 229,99 Euro nach Hause holen wollt. Allerdings kann sich deren Inhalt auch im wahrsten Sinne sehen lassen. Highlight ist eine Dark Crusader-Statue, die ihr in der mitgelieferten Metallvitrine ausstellen könnt. Das steckt alles drin:

Steelbook

19 cm große Dark Crusader-Statue

beleuchtete Metallvitrine

physisches Artbook

doppelseitiges Poster und 3 Artcards

Die Collector’s Edition gibt es unter anderem bei Amazon zu kaufen. Sie ist jedoch von Zeit zu Zeit vergriffen. Schaut dann einfach später nochmal wieder vorbei!

Worum geht es in Lords of the Fallen?

Über 1000 Jahre nach den Geschehnissen des Vorgängers, erwartet euch ein gespaltenes Reich, das sich über eine weitläufige Map erstreckt. Auf eurem Streifzug durch das Land Mournsteadt wechselt ihr zwischen den Parallelwelten Axiom (Reich der Lebenden) und Umbral (Totenreich).

Dabei entdeckt ihr einzigartige Pfade, NPCs, Schätze und natürlich auch eine Menge Feinde, die euch einiges abverlangen werden. Dabei solltet ihr jedoch nicht euer eigentliches Ziel aus den Augen verlieren: Den Dämonengott Adyr zu stürzen.

Ihr könnt Lords of the Fallen sowohl im Single- als auch Online im Multiplayer-Modus spielen. Beim Abschluss von Community-Events könnt ihr zudem Belohnungen abstauben.