Live-Action Zelda-Film bestätigt – Diese 10 Charaktere wollen Fans unbedingt sehen

Die Ankündigung eines Live-Action-Films zu The Legend of Zelda hat die Fantasie vieler Fans beflügelt. Obwohl die Besetzung für Link und Zelda bekannt gegeben wurde, bleiben viele Details zum Plot und den unterstützenden Charakteren im Dunkeln. Mit insgesamt 29 Spielen in der Zelda-Reihe gibt es eine Vielzahl von Nebencharakteren, die ihren Weg in den Film finden könnten. Hier sind zehn Charaktere, die unbedingt in den Film aufgenommen werden sollten.

Ganondorf

Warum ist Ganondorf unverzichtbar für den Film? Es wäre nahezu unmöglich, einen Zelda-Film ohne den ikonischen Antagonisten Ganondorf zu inszenieren. Als Teil der Tri-Force-Trinität, zu der auch Link und Zelda gehören, ist er ein essenzieller Bestandteil der Zelda-Mythologie. Selbst wenn der Film auf Spielen wie Skyward Sword basiert, in denen Ganondorf nicht direkt vorkommt, ist seine Präsenz durch Demise, eine frühere Inkarnation, immer spürbar.

Midna

Wieso sollte Midna in einem Zelda-Film auftauchen? Link hat in den Spielen selten allein gekämpft; er wird oft von hilfreichen Charakteren begleitet. Midna, bekannt aus Twilight Princess, wäre eine ideale Wahl für einen solchen Begleiter. Sie ist beliebter als andere Unterstützungscharaktere und könnte dem Film eine zusätzliche Dimension verleihen. Die Herausforderung besteht darin, ihre Geschichte kreativ in den Film einzubauen, ohne sich zu sehr auf die Handlung von Twilight Princess zu stützen.

Sidon

Welche Rolle könnte Sidon im Film spielen? Sidon, bekannt aus Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, ist ein beliebter Charakter, der leicht in die Filmhandlung integriert werden könnte. Seine starke Beziehung zu Link und seine Zugehörigkeit zu den Zoras machen ihn zu einem idealen Vertreter seines Volkes. Die Umsetzung seiner Figur in Live-Action stellt jedoch eine Herausforderung dar, da Zoras nicht real existieren.

Sheik

Wie könnte Sheik in die Handlung eingebunden werden? Sheik ist ein faszinierender Aspekt von Prinzessin Zelda, der in einem Film nicht fehlen sollte. Sie könnte entweder eine größere Rolle im ersten Film spielen oder als kleiner Cameo-Auftritt dienen, um zukünftige Projekte anzudeuten. Die Einbindung von Sheik könnte auch die Tür für ein eigenständiges Zelda-Abenteuer öffnen.

Beedle

Warum ist Beedle eine gute Ergänzung für den Film? Beedle ist ein wiederkehrender Charakter in mehreren Zelda-Spielen und könnte leicht in die Handlung integriert werden. Als Händler könnte er Link mit wichtigen Gegenständen versorgen, ähnlich wie in den Spielen. Seine menschliche Erscheinung macht ihn zu einer idealen Wahl für eine Live-Action-Adaption.

Malon und Epona

Wie passen Malon und Epona in den Film? Malon und Epona sind untrennbar miteinander verbunden und könnten eine zentrale Rolle in Links Reise spielen. Der Besuch von Lon Lon Ranch, um Epona zu erhalten und Malon zu treffen, bietet eine perfekte Gelegenheit, diesen Fanliebling in den Film zu integrieren.

Dark Link

Warum sollte Dark Link nicht fehlen? Dark Link ist ein spannender Gegner, der als dunkles Spiegelbild von Link fungiert. Seine Aufnahme in den Film könnte für eine packende Konfrontation sorgen, die Links Fähigkeiten auf die Probe stellt und eine spannende Wendung in der Handlung bietet.

Great Deku Tree

Wie könnte der Great Deku Tree im Film dargestellt werden? Obwohl ein sprechender Baum in einem Live-Action-Film seltsam erscheinen mag, ist der Great Deku Tree ein wesentlicher Bestandteil der Zelda-Geschichte. Er könnte eine Schlüsselrolle spielen, indem er Link wichtige Informationen oder eine Mission vermittelt, ähnlich wie in den Spielen.

König von Hyrule

Welche Rolle spielt der König von Hyrule? Da Zelda als Prinzessin dargestellt wird, ist die Anwesenheit eines Königs als aktueller Herrscher von Hyrule unerlässlich. Obwohl seine Rolle wahrscheinlich begrenzt sein wird, ist seine Präsenz wichtig, um die politische Struktur Hyrules darzustellen.

Darunia

Warum sollte Darunia die Goronen repräsentieren? Darunia, der Stammesführer der Goronen, ist eine ikonische Figur aus Ocarina of Time. Als Anführer könnte er die Goronen im Film vertreten und bietet eine Verbindung zu einem der bekanntesten Spiele der Reihe. Seine Aufnahme könnte auch Raum für andere Goronen-Charaktere als Easter Eggs schaffen.

