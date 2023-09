Lithografiestein-Rätsel in Resident Evil 4 Separate Ways lösen, so geht’s

In Kapitel 4 von Resident Evil 4 Separate Ways seid ihr mit Ada Wong in der Burg unterwegs, um die drei Komponenten zu finden.

Bevor ihr aber euren Weg fortsetzen könnt, werdet ihr ähnlich wie Leon im Hauptspiel von einem Lithografie-Rätsel aufgehalten. Habt ihr darauf keine Lust, liefern wir euch in diesem Guide schnell und unkompliziert die Lösung.

So löst ihr das Lithografiestein-Rätsel

Nachdem ihr den Wehrturm verlassen habt, lauft ein Stück über die halb zerstörte Festungsmauer und schwingt euch dann mit der Seilpistole durch das offene Fenster vor euch. Nun könnt ihr geduckt den ersten Gegner ausschalten, der gerade durch den Eingang zur eurer Rechten verschwindet.

An dieser Stelle findet könnt ihr die Steine einsetzen. © Capcom

Separate Ways: Lithografiestein B finden

Am besten schnappt ihr euch auf diese Weise auch den zweiten Gegner, der sich jetzt bereits in dem angrenzenden Raum befinden dürfte. Ist das erledigt, schnappt ihr euch auf der Bank Lithografiestein B und packt ihn in euer Inventar.

Separate Ways: Lithografiestein A finden

Lauft jetzt wieder die Treppe hinauf und folgt dem anderen Gang bis zu dem Turm, in dem der Händler seinen Laden aufgeschlagen hat. Lithografiestein A liegt direkt links in diesem Raum auf einem Schreibtisch.

Das ist die Lösung für das Rätsel

Mit den beiden Steinen könnt ihr jetzt zurück in den Raum laufen, in dem ihr den ersten Lithografiestein an euch genommen habt. Dort befindet sich links vom Kamin eine Steinwand mit vier Feldern.

Hier müsst ihr jetzt das kleine Rätsel lösen, damit sich die Tür dahinter öffnet und ihr weiter nach den drei Komponenten suchen könnt.

Setzt erst einmal die zwei gefundenen Steine in die leeren Felder. Wichtig zu wissen ist, dass jeder Lithografiestein über zwei unterschiedliche Seiten verfügt, die ihr jederzeit wechseln könnt. Alle vier Steine könnt ihr außerdem herausnehmen und an anderer Stelle direkt wieder einsetzen.

Hinweise bieten euch die zum Teil stark verblichenen Abbildungen an jedem Feld. Natürlich könnt ihr an dieser Stelle einfach raten und durch Ausprobieren sowie die Hinweise das Rätsel lösen.

Habt ihr dazu aber keine Lust, setzt die Steine einfach wie auf unserem nachfolgenden Bild ein:

© Capcom

Weitere Guides zu Resident Evil 4 Remake oder der Erweiterung Separate Ways findet ihr in unserer umfangreichen Komplettlösung.