Link und Zelda: Neue Schauspieler im kommenden Zelda-Film bestätigt

Die lang erwartete Live-Action-Verfilmung von The Legend of Zelda hat endlich ihre Hauptdarsteller gefunden. In einer offiziellen Ankündigung von Nintendo gab Shigeru Miyamoto bekannt, dass Benjamin Evan Ainsworth die Rolle des heldenhaften Schwertkämpfers Link übernehmen wird. Ainsworth, bekannt aus Netflix’s The Sandman und Disneys Live-Action Pinocchio, bringt bereits Erfahrung aus prominenten Produktionen mit.

Die Rolle der Prinzessin Zelda wird von Bo Bragason verkörpert, die durch ihre Auftritte in King and Conqueror Aufmerksamkeit erlangte. Das Casting der beiden jungen Talente scheint eine hervorragende Wahl zu sein, da sie die ikonischen Charaktere aus der Spielreihe perfekt verkörpern können.

Die Vision des Films

Welche Erwartungen gibt es an die Verfilmung? Der Film wird unter der Regie von Wes Ball, bekannt durch The Maze Runner, realisiert. Fans der Spielereihe hoffen darauf, dass die filmische Umsetzung die Magie und das Abenteuer, das The Legend of Zelda so beliebt macht, authentisch einfängt. Mit den bestätigten Hauptdarstellern sind die Erwartungen hoch, dass der Film sowohl treue Fans als auch neue Zuschauer begeistern wird.

Shigeru Miyamoto selbst äußerte seine Vorfreude darüber, die beiden Hauptdarsteller auf der großen Leinwand zu sehen. Diese Aussage unterstreicht das Vertrauen, das Nintendo in das Projekt und seine Besetzung setzt.

Die Besetzung im Detail

Wer sind die Schauspieler hinter Link und Zelda? Benjamin Evan Ainsworth hat sich bereits einen Namen in der Filmindustrie gemacht. Seine Darstellung in Disneys Pinocchio hat ihm viel Anerkennung eingebracht. Bo Bragason hingegen hat mit ihren schauspielerischen Leistungen in King and Conqueror gezeigt, dass sie komplexe Charaktere mit Tiefe und Emotionen darstellen kann.

Beide Schauspieler sind relativ jung, was gut zur jugendlichen Energie der Charaktere Link und Zelda passt. Die Auswahl der Darsteller deutet darauf hin, dass der Film einen frischen und dynamischen Ansatz verfolgen könnte.

Was bedeutet das für die Zukunft der Zelda-Reihe?

Wie könnte der Film die Spielereihe beeinflussen? Die Verfilmung könnte einen neuen Schub für die The Legend of Zelda-Reihe bedeuten, insbesondere wenn sie erfolgreich ist. Ein erfolgreicher Film könnte das Interesse an neuen Spielveröffentlichungen oder sogar an Remakes älterer Titel ankurbeln.

Nintendo hat in der Vergangenheit gezeigt, dass es offen für neue Medienwege ist, um seine Marken zu erweitern. Sollte der Film gut aufgenommen werden, könnten weitere filmische Projekte basierend auf Nintendos beliebten Franchises folgen.

