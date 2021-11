Black Friday: LG OLED B19LA zum aktuellen Bestpreis kaufen

Möchtet ihr euch einen neuen Fernseher zulegen, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt im gesamten Jahr dafür. Nicht nur findet aktuell der Black Friday bei MediaMarkt, Amazon und Co. statt, generell ist die allgemeine Preisentwicklung zahlreicher TVs in den vergangenen sechs Monaten sehr stark gesunken. Musstet ihr im Sommer dieses Jahres noch rund 1.400 Euro für den LG OLED B19LA mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale ausgeben, liegt der Preis aktuell bei einigen Händlern sogar bei unter 1.000 Euro.

Gaming-Fernseher LG OLED B19LA bei Otto und Co. zum Tiefpreis kaufen

Den aktuellen Tiefpreis beim LG OLED B19LA findet ihr bei MediaMarkt, Saturn und Otto. Hier müsst ihr bei der 55 Zoll-Variante jeweils nur 949,00 Euro auf die virtuelle Ladentheke legen. Bei ComputerUniverse zahlt ihr 956,17 Euro und macht damit noch immer ein richtiges Schnäppchen. Im Vergleich zu Cyberport, wo ihr satte 1.099,00 Euro bezahlen müsst, spart ihr bei dem TV-Gerät also wirklich bares Geld.

Das ist der LG OLED B19LA im Überblick

Doch was zeichnet den OLED-TV von LG besonders aus? Zuerst einmal verfügt der B19LA über eine Top-Bildqualität mit Pixel Dimming und ihr müsst im Vergleich zum OLED C1 kaum Abstriche in Kauf nehmen. Ihr erhaltet dank selbstleuchtender Pixel das tiefste Schwarze, das Bildschirme liefern können und und dazu punktgenaue Kontraste, sowie klare Farben. Weiterhin wirbt der LG OLED B19LA mit einem erweiterten Farbraum für HDR.

Konkurrenz machen hier allerdings Samsung beste QLED-TVs, wie der QN91A oder der QN95A, die beide mit ihrer Spitzenhelligheit und Mini-LED-Technik auftrumpfen.

Gamer sollten an dieser Stelle ganz genau lesen: Denn dank zwei HDMI 2.0 und HDMI 2.1-Anschlüssen, seid ihr für die Zukunft bestens gerüstet. Über HDMI 2.1 könnt ihr Spiele auf eurer PS5 oder Xbox Series X mit bis zu 120 Bildern in der Sekunde bei einer 4K-Auflösung genießen. Dabei unterstützt der B1 VRR (Variable Refresh Rate) genau wie den ALLM (Auto Low Latency Mode). Ihr holt mit dem OLED-TV von LG also die maximale Leistung aus euren aktuellen Konsolen heraus.

