LEGO Mario Kart Standard Kart Set – Baue dein eigenes Abenteuer ab 15. Mai 2025

Die Zusammenarbeit von LEGO und Nintendo hat eine neue spannende Dimension erreicht. Am 15. Mai 2025 startet der Verkauf des brandneuen LEGO Mario Kart Standard Kart Sets (72037). Dieser Bausatz mit 1.972 Teilen ermöglicht es dir, Mario in seinem ikonischen Kart nachzubauen. Das Set bietet nicht nur eine baubare Mario-Figur mit beweglichem Kopf und beweglichen Armen, sondern auch ein Gestell, um den Kart in dynamischen Positionen zu präsentieren. So kannst du den Eindruck von Mario erwecken, wie er um die Rennstrecke rast, Bananen ausweicht oder von einer Klippe fällt.

LEGO Mario Kart Sets und Belohnungen

Was erwartet dich in den neuen Mario Kart Sets? Das LEGO Mario Kart Standard Kart Set ist ab sofort im LEGO Shop erhältlich und kostet 169,99 Euro. Wenn du LEGO Insider bist und mindestens 2.500 Punkte auf deinem Konto hast, kannst du das Mario Kart Stachelpanzer Set (40787) als Bonus erhalten. Dieses 234-teilige Set ist 10,16 cm hoch und stellt einen weiteren spannenden Aspekt der LEGO Mario Kart Kollektion dar.

Wie kannst du LEGO Insider werden? Wenn du noch kein Insider bist und keine zukünftigen Promotionen verpassen möchtest, kannst du dem kostenlosen Programm beitreten. So hast du die Möglichkeit, exklusive Sets und Belohnungen zu erhalten, die für Insider reserviert sind.

Details zum LEGO Mario Kart Standard Kart Set

Was zeichnet das Standard Kart Set aus? Das Mario Kart Standard Kart Set ist mehr als nur ein Bauprojekt. Es ist eine Hommage an das beliebte Spiel Mario Kart und bietet dir die Möglichkeit, Marios Abenteuer auf der Rennstrecke nachzuvollziehen. Mit den Maßen von 19 cm Breite, 32 cm Länge und 22 cm Höhe ist das fertige Modell ein eindrucksvolles Ausstellungsstück.

Welche Möglichkeiten bietet das Set? Neben der baubaren Mario-Figur und dem Kart enthält das Set ein Gestell, mit dem du den Kart in verschiedenen Winkeln präsentieren kannst. Dies ermöglicht es dir, die Dynamik und das Tempo von Mario Kart in deinem Wohnzimmer nachzustellen.

Weitere LEGO Mario Kart Sets aus der Januar 2025 Kollektion

Welche anderen Sets sind verfügbar? Bereits im Januar 2025 wurden mehrere LEGO Mario Kart Sets veröffentlicht, die für zusätzliche Vielfalt und Bauspaß sorgen:

Baby Peach & Grand Prix Set (72036) – 79,99 Euro

& Grand Prix Set (72036) – 79,99 Euro Toad’s Garage (72035) – 39,99 Euro

Donkey Kong & DK Jumbo (72033) – 34,99 Euro

& DK Jumbo (72033) – 34,99 Euro Baby Mario vs. Baby Luigi (72034) – 29,99 Euro

(72034) – 29,99 Euro Standard Kart (72032) – 19,99 Euro

Yoshi Bike (72031) – 14,99 Euro

Wo kannst du die Sets erwerben?

Welche Vorteile bietet der Kauf direkt bei LEGO? Während einige der neuen Veröffentlichungen auch bei Amazon erhältlich sein werden, lohnt es sich, direkt bei LEGO zu kaufen, um von den monatlichen Promotions zu profitieren. Die komplette Super Mario Kollektion ist im LEGO Shop erhältlich, und du kannst sicher sein, dass du die besten Angebote erhältst.

Wo findest du neue Veröffentlichungen? Alle kommenden LEGO Neuheiten findest du im Bereich „Coming Soon“ im LEGO Shop. Nach dem Launch verschieben sich diese in den Bereich „Available Now“.

Was hältst du von den neuen LEGO Mario Kart Sets? Teile deine Meinung und Gedanken gerne in den Kommentaren mit anderen Gamern und LEGO-Fans!