LEGO Mario Kart Set – Baue Mario und sein Kart ab Mai 2025 aus 1.972 Teilen zusammen

Die Gaming-Welt steht vor der Veröffentlichung eines spannenden neuen Sets: LEGO und Nintendo bringen das LEGO Mario Kart Set auf den Markt, das am 15. Mai 2025 verfügbar sein wird. Dieses Set ist eine Ergänzung zur beliebten Super Mario Linie von LEGO, die bereits im Januar 2025 erste Mario Kart Sets eingeführt hat. Mit dem neuen Set, dem LEGO Mario Kart Standard Kart Set (72037), kannst du Mario und seinen Kart aus insgesamt 1.972 Teilen zusammenbauen.

Für LEGO-Fans gibt es ein besonderes Highlight: Das Mario Kart Stachipanzer (40787) Set wird als Insider-Belohnung angeboten. Du kannst es dir sichern, wenn du Mitglied im LEGO Insider-Programm bist und mindestens 2.500 Punkte auf deinem Konto hast. Dieses 234-teilige Set ist etwa 10 Zentimeter hoch und stellt den ikonischen blauen Panzer aus dem Mario Kart Universum dar.

LEGO Mario Kart Standard Kart Set

Was macht das Standard Kart Set so besonders? Dieses Set ermöglicht es dir, Mario in seinem Standard Kart nachzubauen. Die Figur ist beweglich, mit einem drehbaren Kopf und beweglichen Armen. Zudem enthält das Set einen Ständer, mit dem du den Kart in dynamischen Winkeln präsentieren kannst, um Mario beim Rennen, beim Ausweichen von Bananen oder beim Abdriften zu simulieren. Die Maße des fertigen Modells sind 19 cm Breite, 32 cm Länge und 22 cm Höhe.

Das Set wird ab dem 15. Mai 2025 um 6:00 Uhr deutscher Zeit im LEGO Shop erhältlich sein und kostet 169,99 Euro. Es ist bereits möglich, das Set im Voraus zu bestellen. Wenn du Mitglied im LEGO Insider-Programm bist, solltest du am Tag der Veröffentlichung unbedingt zuschlagen, um dir das exklusive Stachipanzer Set als Bonus zu sichern.

LEGO Super Mario Kollektion

Welche weiteren Sets sind angekündigt? Neben dem neuen Mario Kart Set wurden im Januar 2025 weitere spannende LEGO Sets veröffentlicht. Hier ist eine Übersicht:

Baby Peach & Grand Prix Set (72036) – 79,99 Euro

& Grand Prix Set (72036) – 79,99 Euro Toads Werkstatt (72035) – 39,99 Euro

Donkey Kong & DK Jumbo (72033) – 34,99 Euro

& DK Jumbo (72033) – 34,99 Euro Baby Mario vs. Baby Luigi (72034) – 29,99 Euro

(72034) – 29,99 Euro Standard Kart (72032) – 19,99 Euro

Yoshi Bike (72031) – 14,99 Euro

Diese Sets sind Teil der umfangreichen Super Mario Kollektion von LEGO, die ständig erweitert wird. Nach der Veröffentlichung werden diese Sets im „Jetzt Verfügbar“-Bereich des LEGO Shops zu finden sein. Einige dieser neuen Veröffentlichungen sind auch auf Amazon erhältlich, doch die besten Angebote und monatlichen Promotionen findest du direkt bei LEGO.

Mit dem bevorstehenden Launch des LEGO Mario Kart Sets können Fans der Serie ihre Sammlung um ein weiteres ikonisches Modell erweitern. Was hältst du von diesem neuen Set? Teile deine Meinung in den Kommentaren!