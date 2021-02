Legend of Mana-Remaster erscheint für Nintendo Switch, PS4, PC

Nintendo hat im Rahmen des Mega-Broadcasts, der Nintendo Direct vom 17. Februar 2021, ein Remaster von „Legend of Mana“ angekündigt, das noch in diesem Jahr unter anderem für die Nintendo Switch erscheint.

Nachdem wir bereits Trials of Mana in 2020 begrüßen durften auf der Nintendo-Konsole, folgt nun ein weiterer Ableger der Mana-Reihe von Square Enix. Das „Legend of Mana“-Remake basiert auf den Klassiker aus dem Jahre 1999.

Das Remake des Action-RPGs bringt einige Neuerungen mit sich. So könnt ihr unter anderem wählen, ob ihr die Zufallsbegegnungen aus dem Original überhaupt im Gameplay haben möchtet. Obendrauf gibt es ein neues Minispiel („Ring Ring Land“) und noch mehr Anpassungen. Nintendo schreibt dazu:

„Begib dich auf die Suche nach dem mystischen Mana-Baum aus deinen Träumen… und entdecke dabei, dass die Weltkarte leer ist! Auf euren Reisen erhältst du besondere Artefakte, die du an beliebigen Stellen auf der Karte platzieren kannst, um Städte und Dungeons zum Leben zu erwecken und die Story voranzutreiben.“

Heißt, ihr entscheidet selber, wo und wann ihr welche Artefakte platziert. Dem Gameplay liegt somit eine gewisse Dynamik zugrunde.

© Square Enix

© Square Enix

Obendrauf dürft ihr auf diverse Charaktere zurückgreifen, die keine Angst haben, es mit den furcheinflößenden Monstern der Welt Fa’Diel aufzunehmen.

„Legend of Mana“ erscheint am 24. Juni 2021 für die Nintendo Switch, PS4 und den PC (Steam).