Last Epoch kommt bald auf PS5 – Orobyss-Erweiterung auch dabei!

Last Epoch, ein beliebtes Action-Rollenspiel mit Zeitreise-Thematik, wird bald auf der PlayStation 5 verfügbar sein. Eleventh Hour Games, das Entwicklerstudio hinter dem Spiel, hat kürzlich angekündigt, dass sowohl das Hauptspiel als auch die erste große Erweiterung namens Orobyss gleichzeitig auf die PS5 kommen werden. Dies ist eine aufregende Nachricht für Konsolenspieler, da Last Epoch bisher nur für PC-Spieler zugänglich war.

Die Geschichte und Entwicklung von Last Epoch

Was macht Last Epoch einzigartig? Last Epoch spielt in der Welt von Eterra, die sich über mehrere Zeitlinien erstreckt. Du kannst durch verschiedene Epochen reisen und musst dabei dunkle Reiche, zornige Götter und unberührte Wildnisse überwinden, um die Zeit selbst vor der Leere zu retten.

Das Spiel wurde ursprünglich durch eine Kickstarter-Kampagne im Jahr 2018 finanziert, die über 250.000 Euro einbrachte. Nach einer erfolgreichen Beta-Phase auf Steam im April 2019 wurde das Spiel schließlich im Februar 2024 in verschiedenen Editionen veröffentlicht. Seitdem hat es eine beachtliche Spielerbasis aufgebaut, mit über 2 Millionen verkauften Exemplaren und einem Höchststand von 264.708 gleichzeitigen Spielern auf Steam.

Die Orobyss-Erweiterung und PS5-Release

Welche neuen Inhalte bietet die Orobyss-Erweiterung? Die Erweiterung Orobyss wird neue Herausforderungen und Geschichten in das ohnehin schon umfangreiche Universum von Last Epoch einführen. Spieler werden gegen neue Götter antreten, die eng mit der Leere verbunden sind, und sich in noch anspruchsvolleren Dungeons beweisen müssen.

Die Ankündigung während des State of Play Livestreams am 24. September 2025 hat bei vielen Fans Begeisterung ausgelöst. Obwohl noch kein genaues Veröffentlichungsdatum feststeht, wurde bestätigt, dass das Spiel sowohl für den PC als auch für die PS5 in Entwicklung ist. Die Entwickler haben betont, dass die Erweiterung erst veröffentlicht wird, wenn die PS5-Version des Spiels vollständig bereit ist.

Technische Aspekte der PlayStation 5

Warum ist die PS5 ideal für Last Epoch? Die PS5 bietet eine leistungsstarke Hardware, die ideal für grafikintensive Spiele wie Last Epoch ist. Mit ihrer schnellen SSD, die für schnelles Laden von Daten optimiert ist, und einem AMD-Grafikprozessor, der 4K-Darstellungen bei bis zu 120 Bildern pro Sekunde ermöglicht, bietet die PS5 ein beeindruckendes Spielerlebnis. Dank des DualSense-Controllers mit haptischem Feedback wird das Spielen von Last Epoch noch immersiver.

Die PS5 unterstützt zudem hardwarebeschleunigtes Raytracing für realistische Beleuchtung und Reflexionen sowie 3D-Audioeffekte, die das Eintauchen in die Spielwelt weiter verstärken. Diese technischen Vorteile machen die PS5 zu einer hervorragenden Plattform für das Spielen von Last Epoch und seiner neuen Erweiterung.

Was hältst du von der Ankündigung, dass Last Epoch auf der PS5 erscheinen wird?