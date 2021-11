Die göttliche Mission der irischen MacManus-Brüder ist noch lange nicht vorbei: Fans der Kultfilmreihe „Der Blutige Pfad Gottes“ (Originaltitel: „The Boondock Saints“) dürfen sich nach über 20 Jahren auf eine weitere Fortsetzung freuen, bestätigt jetzt Regisseur Troy Duffy.

In „The Boondock Saints 3“ wird es ein Wiedersehen mit den beiden Hauptdarstellern Norman Reedus („The Walking Dead“) und Sean Patrick Flanery („The Boys“) geben, die in göttlicher Mission die Stadt Boston von dem kriminellen Abschaum befreien und dabei eine gigantische Blutspur durch die Stadt hinter sich ziehen.

Regisseur Troy Duffy wird erneut das Drehbuch gemeinsam mit Sean Patrick Flanery schreiben. Die Filmarbeiten sollen im Frühjahr 2022 stattfinden, sobald die beiden vielbeschäftigten Stars der Filmreihe neben ihren weiteren Projekten Zeit finden. Das Team hofft auch auf eine Rückkehr von Hollywoodstar Willem Dafoe als FBI-Agent Paul Smecker, der sich schon im ersten Film an die Fersen der beiden Brüder heftet. Eine Zusage von Seiten des Schauspielers steht aber noch aus.

Produziert wird der schwarzhumorige Actionthriller „The Boondock Saints 3“ von Shaun Redick („Get Out“, „BlacKkKlansman“), Don Carmody („Good Will Hunting“) und Duffy für Impossible Dream Entertainment.

Kultfilm The Boondock Saints mit Norman Reedus und Sean Patrick Flanery. © 20th Century Fox

Kultfilmreihe aus den 1990ern geht weiter

Der erste Film „Der Blutige Pfad Gottes“ kam 1999 in die Kinos und entwickelte sich recht bald zum echten Kultfilm. Die Geschichte beginnt in einem von Iren geprägten Stadtviertel in Boston, als sich die beiden irischstämmigen Brüder Connor und Murphy MacManus gegen einige Schläger der Russen-Mafia zur Wehr setzen. Der Schlägertrupp hat sich ausgerechnet den Saint Patrick’s Day ausgesucht, um den Lieblings-Pub der beiden trinkfesten wie tiefgläubigen Katholiken zu schließen. Um das zu verhindern, beginnen die beiden sich bis an die Zähne zu bewaffnen und ziehen gegen die Mafia in den Krieg. Die Brüder sind in ihrer selbsternannten göttlichen Mission nicht aufzuhalten, trotz der Mafia und das FBI.

Hier könnt ihr noch einmal den original Trailer zum Film sehen:

Der Soundtrack zum Film steuert übrigens Regisseur Troy Duffy selbst mit seiner eigenen nach dem Film benannten Band The Boondock Saints bei. Die coole Filmmusik sollte später von einigen bekannten Bands und Musikern als Vorlage für eigene Stücke dienen.

10 Jahre später erschien 2009 das Sequel „Der Blutige Pfad Gottes 2“ (The Boondock Saints II: All Saints Day) im Kino. Seitdem hoffen Fans auf einen dritten Teil, was sich ja nun nach über 10 Jahren Wartezeit endlich erfüllen wird. In der Zwischenzeit haben viele Fans der Kultreihe ihre eigenen Versionen des Sequels als Fan-Filme gedreht, die viel Aufmerksamkeit erhielten und selbst von den Machern gelobt wurden.

Derweil gibt es eine Comicreihe und auch ein geplantes Videospiel sowie eine TV-Serie wurden vor einigen Jahren angekündigt, jedoch nie umgesetzt. Vielleicht ändert sich das ja in Zukunft, wenn der 3. Film kommt.