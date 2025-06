Kostenloses Spiel: Tiny Tinas Wonderlands bis 5. Juni im Epic Games Store sichern

Borderlands-Fans in Deutschland können sich freuen, denn es gibt eine spannende Gelegenheit, ein kostenloses Spiel in die Finger zu bekommen, noch bevor Borderlands 4 am 12. September 2025 erscheint. Während die Wartezeit auf die Veröffentlichung des neuen Haupttitels noch etwa drei Monate beträgt, bietet der Epic Games Store eine verlockende Möglichkeit, die Zeit zu überbrücken: Tiny Tina’s Wonderlands steht bis zum 5. Juni 2025 kostenlos zur Verfügung.

Was ist Tiny Tina’s Wonderlands?

Was macht Tiny Tina’s Wonderlands besonders? Dieses Spiel, das 2022 veröffentlicht wurde, ist ein actiongeladenes Rollenspiel, das in der bekannten Borderlands-Serie angesiedelt ist. Es ist ein Spin-off und gleichzeitig eine Fortsetzung von „Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep“. Das Spiel versetzt dich in eine bunte, chaotische Fantasy-Welt voller Kugeln, Magie und Schwertern, die von der unberechenbaren Tiny Tina zum Leben erweckt wird. Die Spieler haben die Möglichkeit, ihren eigenen Helden zu erstellen, der sich mit einer Vielzahl von Waffen und Zaubern gegen skurrile Monster und in mit Beute gefüllten Dungeons behaupten muss.

Das Spiel kann sowohl alleine als auch im Multiplayer-Modus mit bis zu drei weiteren Spielern gespielt werden. Es bietet eine Mischung aus First-Person-Shooter-Gameplay und Rollenspielelementen, die es den Spielern ermöglicht, ihre Charaktere individuell anzupassen und zu entwickeln. Tiny Tina’s Wonderlands hebt sich durch seine Möglichkeit, Magie zu wirken und Melee-Waffen zu nutzen, von früheren Titeln der Serie ab. Zudem gibt es einen endlosen Dungeon-Modus namens Chaos Chamber, der besonders für erfahrene Spieler interessant sein dürfte.

Wie erhält man das kostenlose Spiel?

Wie kannst du Tiny Tina’s Wonderlands kostenlos bekommen? Um das Spiel kostenlos herunterzuladen, benötigst du lediglich ein Konto im Epic Games Store, das kostenlos erstellt werden kann. Einmal beansprucht, bleibt das Spiel dauerhaft in deiner Bibliothek, ohne dass weitere Kosten entstehen. Wichtig ist, dass dieses Angebot nur für die PC-Version des Spiels gilt und bis zum 5. Juni 2025 verfügbar ist. Danach wird das kostenlose Spielangebot durch ein anderes ersetzt.

Das Spiel ist zwar auch auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S und Xbox Series X verfügbar, jedoch nicht kostenlos. Diese Aktion ist exklusiv für PC-Spieler über den Epic Games Store zugänglich, sodass Konsolenspieler leider nicht in den Genuss dieses Angebots kommen.

Ein Blick auf Borderlands 4

Was erwartet uns in Borderlands 4? Der nächste Haupttitel in der Borderlands-Serie wird am 12. September 2025 veröffentlicht und verspricht, das bislang größte und offenste Spiel der Reihe zu werden. Es führt die Spieler auf den Planeten Kairos, wo sie als Vault Hunter gegen den Diktator Timekeeper und seine Armee synthetischer Anhänger kämpfen. Das Spiel wird neue Fahrzeuge und Transversalwerkzeuge wie einen Greifhaken bieten und kann sowohl alleine als auch kooperativ gespielt werden.

Entwicklers Gearbox Software verspricht ein nahtloses Spielerlebnis ohne Ladebildschirme, während die Spieler die Welt erkunden. Borderlands 4 bleibt dem humorvollen Stil der Reihe treu, wobei der Humor aus dem emergenten Gameplay hervorgehen soll. Die Veröffentlichung erfolgt für PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S, während die Version für Nintendo Switch 2 zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen wird.

