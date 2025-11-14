KI in Black Ops 7 – Activision äußert sich zu Vorwürfen der Kunstgenerierung

Activision hat kürzlich eine offizielle Stellungnahme zu den Vorwürfen veröffentlicht, dass in Call of Duty: Black Ops 7 KI-generierte Bilder verwendet wurden. Diese Anschuldigungen richten sich insbesondere gegen die vielen Symbole im Spiel, wie Calling Cards und Prestige-Symbole. In der Erklärung betont Activision, dass sie verschiedene digitale Werkzeuge, einschließlich KI, nutzen, um ihre Teams zu unterstützen und die bestmöglichen Spielerlebnisse zu schaffen. Der kreative Prozess werde jedoch weiterhin von den talentierten Mitarbeitern in ihren Studios geleitet.

Die Rolle der KI in der Spieleentwicklung

Wie weit verbreitet ist die Nutzung von KI in der Spieleentwicklung? Eine Google Cloud-Umfrage zeigt, dass 87 % der Spieleentwickler in irgendeiner Form KI bei der Entwicklung nutzen. Diese Technologien werden oftmals im Hintergrund eingesetzt, um kreative Aufgaben zu vereinfachen, Code zu optimieren oder Konzeptkunst zu erstellen. Während viele große Entwickler und Publisher zurückhaltend sind, was den spielerbezogenen Einsatz von KI betrifft, sind digitale Plattformen wie Steam dazu übergegangen, Entwickler zu verpflichten, die Nutzung von KI auf den Store-Seiten ihrer Spiele zu deklarieren.

Auch bei Black Ops 7 findet sich ein entsprechender Hinweis auf Steam, der besagt, dass das Entwicklerteam generative KI-Tools verwendet, um einige Spielinhalte zu entwickeln. Diese Offenlegung ist Teil eines wachsenden Trends, da die Nutzung von KI in der Spieleindustrie weiter zunimmt.

Entwicklung und Gameplay von Black Ops 7

Was bietet Call of Duty: Black Ops 7 an neuen Features? Call of Duty: Black Ops 7, entwickelt von Treyarch und Raven Software, ist der 22. Teil der Call of Duty-Serie und bietet eine Vielzahl neuer Features. Die Handlung spielt im Jahr 2035 und folgt einer JSOC-Einheit unter der Leitung von David Mason, die in der Stadt Avalon eine geheime Mission durchführt. Neben der Einzelspieler-Kampagne bietet das Spiel auch einen kooperativen Modus, der bis zu vier Spieler unterstützt.

Im Multiplayer-Modus treten Teams in verschiedenen Spielmodi gegeneinander an, darunter Team Deathmatch, Dominierung und Hardpoint. Eine Neuerung in Black Ops 7 ist das „Overclock“-Upgrade-System, das zusätzliche Fähigkeiten und Boni bietet. Der beliebte Zombies-Modus kehrt ebenfalls zurück und verspricht ein intensives Spielerlebnis in der Dark Aether-Welt.

Kontroverse um KI-Generierung in Black Ops 7

Warum steht die KI-Nutzung in Black Ops 7 in der Kritik? Die Debatte um den Einsatz von KI-generierter Kunst in Videospielen ist in vollem Gange, und Black Ops 7 steht im Zentrum dieser Diskussion. Viele Spieler sind besorgt über den Verlust menschlicher Kreativität und Authentizität in Spielen, wenn KI-generierte Inhalte verwendet werden. Gleichzeitig bietet die Technologie jedoch das Potenzial, die Entwicklungskosten zu senken und die Effizienz der Produktion zu steigern.

Für Activision und andere große Entwickler ist die Nutzung von KI eine Möglichkeit, mit den wachsenden Anforderungen und Budgets moderner Spiele umzugehen. Trotz der Kritik wird erwartet, dass die Nutzung von KI in der Spieleindustrie weiter zunehmen wird, insbesondere bei Titeln mit großen Budgets.

