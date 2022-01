Es wird keine Nintendo Switch Pro geben laut Spezialist

Die Nintendo Switch Pro oder auch Super Switch, wie sie mitunter in Fachkreisen genannt wird, ist heißt im Gespräch. Wenn es nach dem einen oder anderen Insider geht, hätte sie schon längst angekündigt werden und sogar veröffentlicht werden sollen.

Dazu muss man jedoch sagen, dass die Nintendo Switch OLED viele der Spezifikationen aufweist, die immer wieder genannt wurden wie der OLED-Bildschirm oder der verbesserte Standfuß. So ganz falsch lagen die Insider also nie, aber eben auch nicht ganz richtig. Eine verbesserte Technik per se gab es bislang noch nicht für die Nintendo Switch.

Nintendo Switch mit Beats Powerbeats Pro-Kopfhörern, das perfekte Mobile-Erlebnis? – Test

Nun meldet sich diesbezüglich ein weiterer Branchenspezialist zu Wort. Piers Harding-Rolls von Ampere Analysis nennt nun den Grund für das bisherige Ausbleiben der Super Switch.

Und der Grund ist ganz einfach: es soll gar keine Nintendo Switch Pro geben. Viel mehr bereite Nintendo alles in Richtung Nachfolgemodell vor, also die nächste Konsole, die kein simples Upgrademodell (mit besserer Technik) der Nintendo Switch werden soll.

Laut Harding-Rolls wird es nicht dazu kommen und der Markt verändere sich ein wenig in diesem Jahr:

„Ich erwarte aktuell, dass der Konsolenmarkt im Jahresvergleich zu 2022 abflachen wird, da die Switch-Verkäufe zurückgehen und wir zum Abschluss einiger erstaunlicher Jahre für Konsolenspiele kommen werden.“

So soll die Nintendo Switch-Familie einmal mehr die Konsole mit den höchsten Verkäufen darstellen, was rund 21 Millionen Stück betragen soll. Das OLED-Modell soll dem Ganzen die nötige Vitalisierung verleihen. Weiter heißt es:

„Ich gehe nicht von einer Nintendo Switch Pro in 2022 aus. Wir sehen keine Next-Gen-Konsole von Nintendo bis ins späte 2024. Deshalb bin ich nicht überzeugt, dass ein Pro-Modell überhaupt den Markt erreicht.“

Die Rede ist also von einer Next-Gen-Konsole aus dem Hause Nintendo. Und das passt zu dem, was Nintendo vor einiger Zeit in einem Finanzbericht kommuniziert hat.

So oder so wird an einer neuen Nintendo-Konsole gearbeitet. Die Frage lautet deshalb im Grunde nur, wie wird sie aussehen und wird sie ein Teil der Switch-Familie sein? Wenn man es genau nimmt, ist die Nintendo Switch Lite eigentlich auch keine Nintendo „Switch“ und wir werden sehen, was Nintendo als nächstes auf dem Hut zaubert.

Aber denkbar wäre es dennoch, dass sich die nächste Konsole in die Switch-Familie eingliedert. Mit den drei aktuellen Modellen haben sie immerhin ein wunderbares Ökosystem geschaffen, auf dem sie weiter aufbauen sollten. Nur gibt es bislang noch keine Dock-only-Konsole. Das wäre für viele interessant, die nicht unterwegs mit der Konsole spielen möchten.

Bei der PS4 und PS5 sehen wir aktuell wunderbar, wie vieles dank der Abwärtskompatibilität ineinander greift. Und das Ökosystem von Xbox kann sich ebenfalls sehen lassen. Da ist es eigentlich nur logisch, dass Nintendo einen ähnlichen Weg geht und zumindest die Switch-Spiele mit der Next-Gen-Konsole kompatibel macht. Aber sie haben schon immer ihr eigenes Süppchen gekocht. Wir werden diesbezüglich also abwarten müssen, bis es zur offiziellen Enthüllung kommt.

Nintendo Switch 2021: Neue Hardware enttäuscht viele, aber dafür tolle Spiele

Nun gut, aber wie seht ihr das? Bräuchtet ihr überhaupt eine Nintendo Switch Pro oder würdet ihr auf eine ganz neue Konsole bauen? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns.