Super Switch mit Nvidia-Grafikchip?

Vor einiger Zeit berichteten Insider von einem OLED-Display, den Nintendo von Samsung für die neue Nintendo Switch Pro respektive Super Switch einkauft. Nun gibt es neue Hinweise auf die Technik des Switch-Nachfolgemodells. Nintendo soll angeblich mit Nvidia kooperieren und fortan auf den Tegra X1-Chip verzichten.

Laut Bloomberg könnte es sich hier tatsächlich um einen neuen Grafikchip von Nvidia handeln und insbesondere die DLSS-Technologie sei hier entscheidend, um im TV-Modus auf eine 4K-Ausgabe zu kommen. Bei DLSS (Deep Learning Super Sampling) handelt es sich nämlich um eine Rendering-Technologie, die von künstlicher Intelligenz unterstützt wird. Grundlegende Bilder werden in gewisser Weise hochskaliert und sehen im Anschluss viel besser und schärfer aus, ohne dass diese nativ gerendert werden müssen. So lassen sich Grafiken mit wenig technischen Aufwand einfach hochrechnen – und das in Echtzeit.

Seit der RTX-20er-Reihe findet DLSS Verwendung in den Nvidia-Grafikkarten. In der Super Switch soll der Chipsatz schließlich die GPU- und CPU-Leistung erhöhen.

4K nur für neue Spiele & höherer Preis

Aufgrund der Tatsache, dass die DLSS-Tech neuen Code in der Programmierung eines Spiels erfordert, damit sie funktioniert, werden erst einmal wohl nur kommende Titel von dem grafischen Upgrade betroffen sein.

Zudem befinde sich die Super Switch laut Analysten auf einem anderen Preislevel. Der Preisaufschlag beim neuen Switch-Modell soll bei rund 100 US-Dollar liegen, was hierzulande einen Aufschlag von 100 Euro bedeuten würde.

