Nintendo Game and Watch stark reduziert bei Amazon!

Nintendo hat zum Jubiläum des kleinen Klempners die allererste hauseigene Handheld-Konsole neu aufgelegt: Die Game & Watch. Nun können sich Super Mario Bros.-Fans über die Neuauflage mit modernem LCD Bildschirm und coolen neuen Features freuen.

Das Beste: Das zeitlich limitiert erhältliche Stück ist aktuell reduziert bei Amazon erhältlich, ein Kauf lohnt sich derzeit also doppelt:

Nintendo Game & Watch Super Mario Bros. günstig bei Amazon

Statt der eigentlichen 59,99 Euro bezahlt ihr hier aktuell einen Sparpreis von nur 44,99 Euro! Ihr spart also satte 23 Prozent und erhaltet mit dem Kauf der Konsole folgende Schmankerl:

Super Mario Bros.

The Lost Levels

Ball im speziellen Mario-Look

Digitaluhr mit 35 verschiedenen Mario-Animationen

Solospieler und 2-Player-Modus

8 Stunden Akkudauer

Hinweis: Die Konsole wird nur bis einschließlich 31. März 2021 an Händler ausgeliefert und verkauft werden. Es gilt also: Nur so lange der Vorrat reicht. Alle weiteren Infos zu der neu aufgelegten Nintendo-Hardware findet ihr in diesem Beitrag.