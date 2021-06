New Nintendo Switch Pro: Kein Lebenszeichen auf der E3, wann kommt sie?

Die New Nintendo Switch Pro oder auch Super Switch, wie sie in Insiderkreisen genannt wird, wurde noch immer nicht offiziell angekündigt von Nintendo. Dabei kochte es in der Gerüchteküche förmlich über im Vorfeld der E3.

Einige Stimmen behaupteten, dass die neue Konsole noch vor der E3 2021 angekündigt werden und sogar im Sommer 2021 ihren Release feiern würde. Andere meinten, dass es zumindest den Rahmen der E3 betreffe, in dem wir ein paar Infos erhalten. Doch am Ende lag niemand richtig, denn selbst zur großen Nintendo Direct, die während der E3 abgehalten wurde, gab es keine Ankündigung oder gar einen Teaser.

New Nintendo Switch Pro erst 2022?

Aber wie ist nun der aktuelle Stand? Gibt es neue Hinweise, die auf eine mögliche Ankündigung oder den Release deuten? Es wird bereits seit über zwei Jahren spekuliert, dass die Konsole kommt, da liegt es nur nahe, dass die Spekulationen natürlich weitergehen.

Aktuelle Berichte deuten auf einen Launch in 2022, vorher soll die Konsole nicht erscheinen. Der YouTuber SwitchUp bezieht sich hier auf eine Quelle, die einem Herstellerunternehmen von Peripheriegeräten zuzuschreiben ist.

Der globale Release für die New Nintendo Switch Pro soll für 2022 angestrebt werden. Diese Angabe unterscheidet sich nun ziemlich stark von anderen Spekulationen dieser Art, die bislang eher auf das Jahr 2021 deuteten.

Wie wahrscheinlich ist 2022 als Release-Zeitraum?

Ausgehend von der veralteten Technik muss eine neue Hardware her. So viel ist sicher. Aber wäre 2022 das perfekte Jahr für den Release?

So oder so wissen wir, dass sich bei Nintendo eine neue Konsole in Entwicklung befindet, da zumindest das aus einem aktuellen Finanzbericht hervorgeht. Die New Nintendo Switch Pro könnte also Wirklichkeit werden. Die Frage ist nur, wann?

In 2022 erscheint unter anderem der nächste große Brocken Zelda: Breath of the Wild 2. Womöglich könnte sich Nintendo diesen Launch zum Anlass nehmen und zeitgleich die neue Konsole veröffentlichen. Aber das ist bis auf Weiteres auch nur Wunschdenken.

So oder so würde der Konsolenhersteller von einem Launch in 2022 profitieren (im Vergleich zu diesem Jahr), da sie mehr Zeit für die eigentliche Produktion der Hardware hätten. Eingeschränkte Produktionsketten hinsichtlich der Corona-Pandemie werden sich im Laufe der Zeit stabilisieren und so könnte dem mangelnden Angebot, was wir derzeit bei der PS5 vorfinden, entgegengewirkt werden.

Am Ende sind all diese Äußerungen von vermeintlichen Insiderquellen natürlich immer mit Vorsicht zu genießen und wie mit den E3-Spekulationen könnte vieles im Sand verlaufen.

Doch eines steht fest. Nintendo wird die nächste Konsole veröffentlichen, wenn sie so weit sind. Wir sind gespannt, ob und wann Nintendo eine neue Direct ankündigt, mit der die Konsole offiziell vorgestellt wird.