Nach Kaufgenehmigung: Microsoft und Bethesda planen offenbar großes Event in Kürze

Die EU hat dem Kauf von Bethesda durch Microsoft für rund 7,5 Milliarden US-Dollar zugestimmt. Laut dem Gaming-Journalisten Jeff Grubb soll am 11. März ein Event stattfinden, in dem der Abschluss der Übernahme offiziell bekannt gegeben wird.

Bald erfahren wir vielleicht mehr über die Auswirkungen des Kaufs von Bethesda durch Microsoft

Weder Bethesda noch Microsoft haben dies bisher offiziell bestätigt. Sollte der Leak korrekt sein, dürfte dies aber schon in Kürze passieren. Es ist nicht klar, worüber genau auf dem Event gesprochen wird. Jeff Grub beschreibt es als „What’s up with Xbox/Bethesda acquisition“.

Es ist durchaus denkbar, dass Microsoft über die Zukunft von Bethesda sprechen wird. Darüber, was die Übernahme für Auswirkungen hat und wie es mit den kommenden Spielen weitergeht. Hier ist besonders interessant, ob Microsoft die Spiele von Bethesda, die sich derzeit in Entwicklung befinden, auch für die PS4/PS5 veröffentlicht. Oder werden Bethesda-Titel in Zukunft Xbox- und PC-exklusiv sein?

Spieler erhoffen sich zudem von diesem Event, dass Starfield und The Elder Scrolls 6 Themen sein könnten. Ob „TES 6“ wirklich gezeigt oder erwähnt wird, ist eher unwahrscheinlich. Das Spiel ist noch weit von einem Release entfernt. Genau wie der Titel zu Indiana Jones, der erst angekündigt wurde.

„Starfield“ dagegen ist das nächste große Spiel von Bethesda und könnte eventuell sogar schon in diesem Jahr erscheinen. Doch es wurde bisher nur ein kurzer Trailer gezeigt. Worum sich das Rollenspiel dreht und wie es aussieht, das wissen wir noch nicht. Daher wäre es absolut denkbar, dass Microsoft das Event am 11. März dazu nutzt, um „Starfield“ offiziell anzukündigen.

Noch ist aber noch gar nicht klar, ob dieses Event wirklich stattfindet. Eine offizielle Ankündigung steht noch aus.