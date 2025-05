Jurassic World Rebirth – Neue Dinosaurier und mutierte Kreaturen sorgen für Spannung

Die neue Welle von Filmpostern für „Jurassic World Rebirth“ verspricht ein actiongeladenes Kinoerlebnis, das die Herzen von Dinosaurier-Fans höher schlagen lässt. Universal Pictures hat kürzlich eine beeindruckende Serie von Postern veröffentlicht, die sowohl klassische als auch neue Dinosaurier zeigen, darunter einige mutierte Kreaturen, die durch menschliches Eingreifen entstanden sind. Diese Monster werden im neuesten Ableger der Jurassic World-Reihe auf der großen Leinwand entfesselt, wenn „Jurassic World Rebirth“ am 2. Juli 2025 in die Kinos kommt.

Die neuen Dinosaurier-Stars

Welche neuen Dinosaurier erwarten uns? Ein Highlight der Poster ist der Tyrannosaurus rex, der auf dem koreanischen Poster zu sehen ist und eine Familie über das Wasser jagt. Diese Szene ist eine Anspielung auf eine Floßfahrtsequenz, die von Michael Crichtons Originalroman inspiriert ist. Ein weiteres Poster zeigt Scarlett Johansson in einer dramatischen Begegnung mit einem Quetzalcoatlus, einem der fliegenden Pterosaurier, die neben den Mutadon, fliegenden Velociraptoren, im Film auftreten werden.

Ein exklusives D-Box-Poster zeigt einen neu gestalteten Spinosaurus, der seit „Jurassic Park III“ im Jahr 2001 nicht mehr in den Filmen zu sehen war. Der Mosasaurus, der erstmals in „Jurassic World“ (2015) auftauchte, bricht auf dem 4DX-Poster aus der Meeresoberfläche hervor.

Die mutierten Dinosaurier

Was steckt hinter den mutierten Dinosauriern? Dolby Cinema und RealD 3D Poster bieten einen ersten Blick auf den Distortus rex, einen Dinosaurier mit sechs Gliedmaßen, der sowohl Teile eines Tyrannosaurus rex, eines Xenomorphs aus „Alien“ als auch eines Rancors aus „Star Wars“ in sich vereint. Diese Kreaturen sind das Ergebnis fehlgeschlagener Experimente, die auf einer verbotenen Insel durchgeführt wurden, welche einst als Forschungsstation für den ursprünglichen Jurassic Park diente.

Die Filmhandlung spielt fünf Jahre nach den Ereignissen von „Jurassic World Dominion“ (2022). Die Umwelt der Erde hat sich für Dinosaurier weitgehend als unbewohnbar erwiesen, sodass die verbliebenen Kreaturen nun in abgelegenen, tropischen Regionen leben. Diese Biosphären bergen ein Geheimnis: Die genetischen Materialien der gigantischen Kreaturen könnten den Schlüssel zu einem lebensrettenden Medikament in sich tragen.

Die menschlichen Protagonisten

Wer sind die Hauptfiguren im Film? Scarlett Johansson spielt Zora Bennett, eine Expertin für verdeckte Operationen, die von einem Pharmaunternehmen beauftragt wird, eine gefährliche Mission zu leiten. Zusammen mit ihrem Team, zu dem auch der Paläontologe Dr. Henry Loomis (Jonathan Bailey) und Teamleiter Duncan Kincaid (Mahershala Ali) gehören, soll sie genetisches Material von den größten verbliebenen prähistorischen Kreaturen sichern.

Die Handlung verschärft sich, als Zoras Mission mit einer zivilen Familie kollidiert, deren Bootsausflug von aquatischen Dinosauriern gekapert wird. Manuel Garcia-Rulfo spielt den Familienvater Reuben Delgado, dessen Töchter Teresa (Luna Blaise) und Isabella (Audrina Miranda) ebenfalls auf der verbotenen Insel stranden.

Die Produktion des Films

Wer steht hinter „Jurassic World Rebirth“? Regie führt Gareth Edwards, bekannt für seine Arbeit an „Godzilla“ (2014) und „Rogue One: A Star Wars Story“ (2016). Die Dreharbeiten fanden in Thailand, Malta und Großbritannien statt. Mit einer neuen Besetzung, darunter Scarlett Johansson, Mahershala Ali und Jonathan Bailey, verspricht „Jurassic World Rebirth“ ein packendes Kapitel der beliebten Filmreihe zu werden.

Die neuen Posters und Trailer von „Jurassic World Rebirth“ lassen die Vorfreude steigen. Wie ist deine Meinung zu den mutierten Dinosauriern und der neuen Ausrichtung der Serie? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!