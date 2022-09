House of the Dragon: Folge 1 gratis und ohne Abo streamen

Am 22. August ist House of the Dragon hierzulande bei Wow und Sky Q an den Start gegangen. Wer sich noch unsicher ist, ob das Game of Thrones-Prequel etwas taugt und nicht ungesehen ein Abo abschließen will, kann sich die erste Folge kostenlos zu Gemüte führen.

House of the Dragon: Folge 1 kostenlos streamen

Eigentlich stand dieses Wochenende ganz im Zeichen von Mittelerde, denn Herr der Ringe: Die Ringe der Macht feierte am Freitag, den 2. September bei Amazon Prime Video Premiere.

Nun entschied sich HBO anscheinend dazu, der Konkurrenz ein Schnippchen zu schlagen und veröffentlichte pünktlich zum Release-Tag der HdR-Serie die erste Folge von House of the Dragon auf dem YouTube Channel von Sky Deutschland.

Hier könnt ihr die ersten rund 60 Minuten der Serie gratis und ohne Abo sehen. Perfekt zum reinschnuppern also.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Lohnt sich House of the Dragon?

Nun sollte man zu Beginn nicht gleich die volle Portion Action und Drachenfeuer erwarten. Ähnlich wie die erste Staffel der Mutterserie Game of Thrones stehen die Machtspielchen am Hof der Targaryens im Vordergrund.

Das heißt jedoch nicht, dass die Spannung in HotD zu kurz kommt – im Gegenteil. Allein die Vielschichtigkeit der Handlung macht das Prequel zu einem würdigen Nachfolger von Game of Thrones, rehabilitiert das stark umstrittene Ende der Erfolgsserie sogar. Und die Drachen kommen auch noch.

Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass man die Mutterserie nicht zwangsläufig gesehen haben muss, um der Handlung in „House of the Dragon“ folgen zu können. Die Geschichte spielt rund 200 Jahre vor den Ereignissen in GoT und beschäftigt sich mit dem sogenannten Erbfolgekrieg des Hauses Targaryen.

Wann und wo kann ich House of the Dragon schauen?

Dass noch weitere Folgen bei YouTube hochgeladen werden ist eher unwahrscheinlich. Wer nun aber nach der ersten Folge Blut geleckt hat und die komplette Serie sehen möchte, kann diese bei Wow und Sky Q streamen.

Jeweils in der Nacht von Sonntag auf Montag erscheint eine neue Folge (bislang sind es 3), die dann auf Abruf bereit steht. Alle Infos zu den Sendeterminen findet ihr in unserem Episoden-Guide. Eine zweite Staffel wurde übrigens bereits bestätigt.