Horizon Forbidden West: So besiegt ihr den Dornrücken

Der Dornrücken (Bristleback) ist eine neue Maschinenart in Horizon Forbidden West und wird euch sehr früh im Abenteuer begegnen. Wie ihr diese Wildschwein-Maschinen am besten besiegt, erklären wir euch in diesem Guide.

Horizon Forbidden West im TEST: Nicht weniger als ein grandioses Meisterwerk!

Horizon Forbidden West: So geht ihr richtig auf Dornrücken-Jagd

Dornrücken erinnern vom Aussehen an Wildschweine und können dementsprechend mit ihren großen Hauern starke Rammangriffe ausführen. Generell agieren diese Maschinen immer sehr wild und stürmen auf euch zu, weswegen ihr gute Reflexe im Ausweichen haben solltet.

© Sony Interactive Entertainment

Diese Maschinen können in unterschiedlichen Elementar-Varianten wie Säure oder Feuer auftreten, wobei ihr dem Säure-Dornrücken als erstes begegnen werdet.

So besiegt ihr den Dornrücken: Am wichtigsten ist es, einen der beiden Säure-Kanister am Hinterteil der Maschine mit einem Säure-Pfeil zu treffen. Ein Schuss genügt und es entsteht eine große Elementarexplosion, die die Maschine zu Boden reißt. Anschließen lauft ihr zum Dornrücken hin und versetzt ihm einen kritischen Schlag. Bei Feuer-Dornrücken schießt ihr einen Feuer-Pfeil auf den Kanister.

© Sony Interactive Entertainment

Weicht den Rammangriffen vom Dornrücken mit Ausweichsprüngen zur Seite aus. Die Hauer könnt ihr mit genügend Reißschaden abschlagen, sodass die verheerenden Rammangriffe deaktiviert werden.

Generell ist der Dornrücken schwach gegenüber Schockschaden. Ihr könnt ihm also mit Schock-Munition und -Pfeilen gut zusetzen.