Arc Raiders übertrifft Helldivers 2 – Rekord bei Spielerzahlen gebrochen

Helldivers 2, ein kooperativer Third-Person-Shooter von Arrowhead Game Studios, hat seit seiner Veröffentlichung im Februar 2024 für die PlayStation 5 und Windows viele Erfolge gefeiert. Das Spiel, das im 22. Jahrhundert angesiedelt ist, folgt den Helldivers, einer Truppe von Schocktruppen, die gegen verschiedene Bedrohungen für die Menschheit kämpfen. Helldivers 2 war ein kritischer und kommerzieller Erfolg mit über 19 Millionen verkauften Exemplaren und wurde als eines der besten Videospiele des Jahres 2024 gefeiert.

Der Titel bietet ein kooperatives Multiplayer-Erlebnis für bis zu vier Spieler, wobei der Schwierigkeitsgrad von „Trivial“ bis „Super Helldive“ reicht. Spieler setzen in Missionen sogenannte Stratagems ein, mächtige Ausrüstungen, die durch spezielle Eingaben aufgerufen werden. Trotz des Erfolgs hat das Spiel in letzter Zeit mit technischen Problemen zu kämpfen, die dazu führten, dass sich die Entwickler auf Leistungsverbesserungen und Bug-Fixes konzentrieren.

Arc Raiders übertrifft Helldivers 2

Wie hat Arc Raiders Helldivers 2 überholt? Arc Raiders, ein neuer Third-Person-Extraction-Shooter von Embark Studios, hat Helldivers 2 in Bezug auf gleichzeitige Spielerzahlen übertroffen. Gemäß SteamDB erreichte Arc Raiders kürzlich 462.488 gleichzeitige Spieler, womit es den Rekord von Helldivers 2 übertraf, der bei 458.709 Spielern lag. Arc Raiders, das am 30. Oktober 2025 veröffentlicht wurde, hat schnell an Popularität gewonnen und bietet ein PvPvE-Erlebnis, das Spieler gegen sowohl KI-gesteuerte Gegner als auch andere menschliche Spieler antreten lässt.

Das Spiel ist in einer post-apokalyptischen Zukunft auf der Erde angesiedelt, wo mysteriöse ARC-Roboter die Oberfläche übernommen haben. Die Spieler, auch bekannt als „Raider“, verlassen ihre unterirdischen Basen, um Ressourcen zu sammeln und zu handeln. Diese Ressourcen sind für das Überleben der unterirdischen Gemeinschaft von entscheidender Bedeutung.

Die Zukunft von Arc Raiders

Welche neuen Inhalte erwarten dich in Arc Raiders? Embark Studios hat bereits eine Roadmap für Arc Raiders veröffentlicht, die spannende neue Inhalte verspricht. Noch im November 2025 wird eine neue Karte namens Stella Montis eingeführt. Darüber hinaus sollen bis Ende 2025 neue Arcs, Items, Quests und Kartenbedingungen hinzugefügt werden. Diese Updates sollen das Spielerlebnis bereichern und die Community langfristig binden.

Die Spieler von Arc Raiders teilen ihre Erlebnisse eifrig online, indem sie humorvolle Clips ihrer Abenteuer auf den Plattformen hochladen. Egal ob du solo unterwegs bist oder im Team spielst, es gibt immer etwas Neues zu entdecken und zu erleben. Die Aussicht auf kontinuierliche Updates und Erweiterungen lässt viele Fans optimistisch in die Zukunft des Spiels blicken.

Was hältst du von der Entwicklung von Arc Raiders und Helldivers 2? Teile deine Meinung in den Kommentaren!