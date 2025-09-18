Hollow Knight Silksong – So schaltest du den harten Steel Soul Modus frei

Hollow Knight: Silksong, der langersehnte Nachfolger des gefeierten Indiespiels Hollow Knight, bietet Spielenden die Möglichkeit, sich in noch intensiverem Maße zu beweisen. Für diejenigen unter euch, die nach einer echten Herausforderung suchen, gibt es den Steel Soul Mode, einen Permadeath-Modus, der keine Fehler verzeiht. Aber wie genau kann man diesen Modus freischalten?

Was ist der Steel Soul Mode?

Was macht den Steel Soul Mode so besonders? Der Steel Soul Mode ist ein Permadeath-Modus, der das Spiel auf ein neues Schwierigkeitsniveau hebt. Stirbt Hornet, die Protagonistin von Silksong, ist das Spiel vorbei. Die Speicherung wird gelöscht, und es gibt kein Zurück. Das macht jeden Kampf und jede Entscheidung im Spiel entscheidend für den Erfolg.

Einige Spielgegenstände ändern sich ebenfalls im Steel Soul Mode. Zum Beispiel wird das Dead Bug’s Purse, das normalerweise die Hälfte deiner Rosarien im Todesfall bewahrt, zu einem Shell Satchel, das die Größe von Hornets Werkzeugtasche erhöht. Diese Anpassungen und einige geheime Quests machen den Modus besonders interessant für Completionists.

Wie schaltet man den Steel Soul Mode frei?

Welche Möglichkeiten gibt es, den Steel Soul Mode zu aktivieren? Es gibt zwei Wege, den Steel Soul Mode in Silksong freizuschalten. Der erste Weg ist der traditionelle: Du musst das Hauptspiel einmal vollständig durchspielen. Nach dem Abschluss wird der Modus automatisch freigeschaltet.

Der zweite Weg ist schneller und erfordert keine vorherige Beendigung des Spiels. Gehe einfach ins „Extras“-Menü vom Startbildschirm und gib den folgenden Code ein: Hoch, Runter, Hoch, Runter, Links, Rechts, Links, Rechts. Dies ist eine verkürzte Version des berühmten Konami-Codes. Wenn du den Code korrekt eingibst, hörst du ein tiefes „Whoosh“ und der Bildschirm blinkt weiß auf. Danach kannst du bei einem neuen Spielstand den Steel Soul Mode auswählen.

Tipps für den Steel Soul Mode

Wie überlebt man im Steel Soul Mode? Der Steel Soul Mode ist nichts für schwache Nerven, doch mit den richtigen Strategien könnt ihr euch den Herausforderungen stellen:

Vermeide unnötige Risiken und analysiere Gegnerbewegungen genau.

Nutzte das Shell Satchel effektiv, um mehr Werkzeuge mitzunehmen.

Entdecke alle Geheimnisse und Quests, da sie oft nützliche Belohnungen bieten.

Der Steel Soul Mode bietet auch seine eigenen Belohnungen und Geheimnisse. Er ist quasi das New Game Plus von Silksong und verspricht neue Herausforderungen und Entdeckungen für erfahrene Spieler.

Warum solltest du den Steel Soul Mode ausprobieren? Der Steel Soul Mode ist die ultimative Herausforderung für alle Silksong-Fans. Er bietet nicht nur ein intensiveres Spielerlebnis, sondern auch neue Inhalte und Quests, die es zu entdecken gilt. Wenn du denkst, dass du alles in Silksong gesehen hast, dann ist dieser Modus genau das Richtige für dich.

Was denkst du über den Steel Soul Mode? Hast du bereits Erfahrungen damit gemacht oder planst du, ihn auszuprobieren? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!