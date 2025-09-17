Hollow Knight: Silksong – So sammelst du alle 8 besonderen Andenken im Spiel

Hollow Knight: Silksong bietet eine Vielzahl an Herausforderungen und Belohnungen, darunter acht einzigartige Andenken, die du in deinem Bellhome ausstellen kannst. Diese Andenken sind nicht zwingend notwendig für den Abschluss des Spiels, bieten jedoch eine spannende Möglichkeit für Completionists, sich in den Endgame-Inhalten zu beweisen. Die Mementos sind erst im dritten Akt verfügbar, da die dazugehörigen Quests und Fähigkeiten erst dort freigeschaltet werden. Hier erklären wir, wie du jedes einzelne dieser Andenken erhalten kannst.

Hunter’s Memento

Wie erhalte ich das Hunter’s Memento? Um das Hunter’s Memento zu bekommen, musst du das Hunter’s Journal vollständig ausfüllen. Das bedeutet, dass du jeden Boss und Feind im Spiel ausreichend oft besiegen musst, um sie in deinem Journal zu verzeichnen. Zusätzlich ist es wahrscheinlich, dass du die Bugs of Pharloom-Quest abschließen musst, die du von Nuu im Greymoor Halfway House erhältst. Kehre zu Nuu zurück, sobald du fertig bist, um das Andenken zu erhalten.

Craw Memento

Wie erhalte ich das Craw Memento? Dieses Andenken erhältst du, indem du den Court of Craws und den Crawfather-Boss in Greymoor besiegst. Dazu musst du zuerst die Dark Heart-Quest in Akt 3 abschließen, was die Craw Summons erscheinen lässt und diesen optionalen Boss freischaltet. Verwende die Craw Summons in der Haupthalle am Craw Lake, um den Kampf zu beginnen.

Conjoined Heart Memento

Wie erhalte ich das Conjoined Heart Memento? Dieses Andenken erlangst du, indem du alle vier Old Heart Bosse besiegst: Nyleth, Skarrsinger Karmalita, Crust King Khann und die Clover Dancers. Das vierte besiegte Herz wird zu deinem Andenken, vorausgesetzt, die anderen drei Herzen wurden für die Quest verwendet. Alternativ kannst du die Conjoined Heart als Memento erhalten, indem du alle vier Herzen zu den Schnecken-Schamanen bringst.

Grey Memento

Wie erhalte ich das Grey Memento? Dieses Andenken erhältst du, indem du den Watcher at the Edge-Boss in den Blasted Steps besiegst. Nachdem du Silk Soar im Rahmen der Akt 3-Geschichte erhalten hast, reise in die Sands of Karak und folge den Anweisungen, um den Boss zu erreichen und zu besiegen.

Surface Memento

Wie erhalte ich das Surface Memento? Dieses Andenken findest du in der Nameless Town über The Cradle, und es ist im Rahmen der Passing of the Age-Quest zugänglich. Spiele dein Needolin bei der Leiche im zerstörten Haus auf der rechten Seite der Stadt, um das Memento erscheinen zu lassen.

Guardian’s Memento

Wie erhalte ich das Guardian’s Memento? Um dieses Andenken zu erhalten, musst du Shrine Guardian Seth besiegen und seine Highscores beim Festival of the Flea übertreffen. Seth erscheint an verschiedenen Orten, nachdem du zwei Old Hearts beansprucht hast. Übertriff seine Highscores in den Minispielen des Festivals, um das Memento zu bekommen.

Hero’s Memento

Wie erhalte ich das Hero’s Memento? Erledige die Hero’s Call-Quest, die nach dem Finden von Garmond in den Far Fields in Akt 3 freigeschaltet wird. Nachdem du drei Old Hearts gesammelt und die Red Memory-Sektion abgeschlossen hast, erscheint die Quest auf der Bellhart-Tafel.

Sprintmaster Memento

Wie erhalte ich das Sprintmaster Memento? Um dieses Andenken zu erlangen, musst du die Fastest in Pharloom-Quest abschließen und ein zusätzliches Rennen gegen Sprintmaster Swift gewinnen. Sobald du die Old Hearts-Quest abgeschlossen hast, kannst du ihn erneut herausfordern, um das Memento zu erhalten.

