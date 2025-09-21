Hollow Knight: Seltener Trick entfernt Clawmaidens für stressfreies Gameplay

In Hollow Knight: Silksong kannst du einen der nervigsten Gegner dauerhaft aus dem Spiel entfernen. Diese spannende Entdeckung betrifft die Clawmaidens, die du in Pharloom antreffen kannst. Mit ein wenig Geschick bei der Erkundung des Spiels kannst du diese Gegner für immer aus dem Spiel eliminieren.

Was macht die Clawmaidens so besonders?

Warum sind die Clawmaidens so ein Ärgernis? Clawmaidens sind in der Welt von Hollow Knight: Silksong als Marionettendiener der Zitadelle bekannt und tauchen erst nach Beginn des zweiten Akts auf. Sie sind nicht nur für ihren Schaden von zwei Masken pro Treffer berüchtigt, sondern auch dafür, dass sie Hornets Seide stehlen und daraus einen verheerenden Seidenspeer-Angriff formen können.

Diese Fähigkeiten machen sie zu einem ernsten Hindernis im Spiel, insbesondere da sie mehrere Treffer einstecken können, bevor sie besiegt sind. Doch es gibt eine Möglichkeit, sie dauerhaft aus dem Spiel zu entfernen.

Wie kannst du die Clawmaidens dauerhaft entfernen?

Welche Schritte sind notwendig, um die Clawmaidens zu besiegen? Um die Clawmaidens aus Hollow Knight: Silksong zu entfernen, musst du die High Halls, einen Unterbereich der Zitadelle, erkunden. Hier gibt es einen versteckten Raum im unteren Bereich der Karte, der auf den ersten Blick leer erscheint. Doch dort kannst du einen Wagen unter einen Wasserstrahl schieben und mit einem Doppelsprung einen versteckten Bereich erreichen.

Für diesen Bereich ist der Doppelsprung unerlässlich. Wenn du ihn noch nicht hast, solltest du einen Abstecher zum Mount Fay machen, der sich weit links von den High Halls befindet. Nachdem du den Doppelsprung erlernt hast, kannst du zum versteckten Raum zurückkehren, den Wagen bewegen und schließlich die Seidennest-Quelle zerstören.

Was passiert nach der Zerstörung der Seidennest-Quelle?

Welche Auswirkungen hat die Zerstörung des Seidennests? Das Seidennest ist die Quelle der Macht der Clawmaidens und das Zentrum ihres störenden Verhaltens. Sobald du es zerstörst, werden die Clawmaidens nicht mehr in Pharloom erscheinen. Dies macht die Erkundung der umliegenden Gebiete, wie der Choral Chambers, deutlich entspannter und weniger stressig.

Die Tatsache, dass das Seidennest so gut versteckt ist, lässt vermuten, dass Team Cherry nicht damit gerechnet hat, dass viele Spieler es in ihrem ersten Durchlauf finden würden. Doch diejenigen, die es schaffen, werden mit einem deutlich ruhigeren Spielverlauf belohnt.

Wann erscheint Hollow Knight: Silksong?

Wann kannst du Hollow Knight: Silksong erleben? Hollow Knight: Silksong wird am 4. September 2025 veröffentlicht. Das Spiel wird von Team Cherry entwickelt und veröffentlicht und hat bereits viel Aufmerksamkeit in der Gaming-Community erregt.

Es wird für verschiedene Plattformen verfügbar sein, darunter PlayStation, Xbox und PC. Freue dich auf ein weiteres spannendes Abenteuer im Metroidvania-Stil, das dich mit herausfordernden Gegnern und einer faszinierenden Welt erwartet.

Was denkst du über diese Möglichkeit, einen so nervigen Gegner aus dem Spiel zu entfernen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren unten!