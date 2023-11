Hogwarts Legacy: Meistert Professor Sharps Aufgabe 1 und 2 mit Bravour

In Hogwarts Legacy haben Lehrer immer mal wieder recht spezifische Anfragen, die ihr für sie erfüllen sollt. So auch in Professor Sharps Aufgabe 1 sowie 2, wo ihr mehr über Tränke und ihre Wirkung erfahrt.

In diesem Guide zu dem beliebten Rollenspiel, das in der Welt von Harry Potter angesiedelt ist, verraten wir euch, wie ihr diese Quest erhaltet und wie ihr sie mit Bravour meistert. Und was ihr dafür bekommt.

Professor Sharps Aufgabe 1: Die Kunst der Zaubertränke

Also, ihr angehenden Zaubertränkemeister, bevor ihr euch darum kümmert, Professor Sharps Aufgabe 1 zu absolvieren, müsst ihr ein kleines bisschen Vorarbeit leisten.

Der Schlüssel zu diesem Abenteuer liegt im Abschluss des Hauptauftrags Jackdaws letzte Ruhestätte. Klingt mysteriös, nicht wahr? Hogwarts Legacy: Jackdaws letzte Ruhestätte – Alle Rätsel erklärt.

Sobald ihr euch durch diesen Auftrag gekämpft, gerätselt und gezaubert habt, wird der gute Professor Sharp auf euch aufmerksam und schickt euch eine Nachricht mit seinen Aufgaben.

Und zack, seid ihr mittendrin im Trankbrauen. Er erwartet nichts weniger als perfekte Zaubertränke – also schnappt euch eure Zauberstäbe, Kessel und Zutaten und zeigt, was in euch steckt.

Der Fokustrank – Euer Einstieg in die Zaubertrankkunst

Als erstes steht der Fokustrank auf dem Programm. Begebt euch zu J. Pippins Zaubertränke in Hogsmeade und besorgt euch entweder einen fertigen Trank für 500 Goldmünzen oder das Rezept für 1.200 Goldmünzen.

Das Rezept ist langfristig die bessere Investition, da ihr ständigen Zugang zum Trank habt. Für den Fokustrank benötigt ihr drei Zutaten: Florfliege, Flussgrasstamm und Sumpfkrattler-Zunge. Sobald ihr den Trank habt, trinkt ihn einfach und schon ist der erste Teil der Aufgabe erledigt.

Ihr habt nicht genügend Gold, um euch direkt das Rezept für den Zaubertrank zu kaufen? Kein Problem, schaut einfach in diesen Guide, um schon bald im Gold zu schwimmen: Geld verdienen in Hogwarts Legacy, so kommt ihr schnell an Gold-Galleonen.

Maxima und Edurus – Eine Herausforderung der besonderen Art

Für den zweiten Teil müsst ihr zwei weitere Tränke herstellen: Maxima und Edurus. Falls ihr das Edurus-Rezept noch nicht habt, könnt ihr es oder den fertigen Trank bei Pippin kaufen.

Für den Maxima-Trank benötigt ihr Blutegelsaft und Spinnenfangzahn, auch diese Zutaten findet ihr bei Pippin. Wenn ihr beide Tränke habt, trinkt sie gleichzeitig und voilà – Aufgabe 1 ist geschafft.

Wie sieht die Belohnung aus? Habt ihr die erste Aufgabe des Zaubertrankmeisters abgeschlossen, habt ihr euch nicht nur seinen Respekt verdient, sondern auch den überaus nützlichen Zauber Depulso.

Professor Sharps Aufgabe startet, nachdem dieser sich via Eulenpost bei euch gemeldet hat. © Warner Bros./Avalanche

Professor Sharps Aufgabe 2: Der Weg zum Zaubertrankmeister

Jetzt, wo ihr euch in der Kunst des Tränkebrauens schon etwas auskennt, ist es an der Zeit, euer Können auf die nächste Stufe zu heben mit Professor Sharps Aufgabe 2.

Aber haltet die Zauberstäbe. Bevor ihr in dieses magische Kochbuch eintaucht, gibt’s noch eine kleine Hürde zu nehmen. Ihr müsst dem Spielverlauf folgen und auf die erneute Kontaktaufnahme von Professor Sharp warten, nachdem ihr seine erste Aufgabe gemeistert habt.

Er ist nicht der Typ, der einfach so Aufgaben verteilt – nein, nein. Er prüft erst, ob ihr das Zeug dazu habt. Sobald ihr seine Einladung erhalten habt, seid ihr bereit, in die nächste Runde der zauberhaften Trankherstellung einzusteigen.

Der Unsichtbarkeitstrank – Werdet ungesehen

Weiter geht’s mit Aufgabe 2. Hier müsst ihr als erstes einen Unsichtbarkeitstrank besorgen. Wie zuvor könnt ihr entweder das Rezept oder den fertigen Trank bei Pippin erwerben.

Wenn ihr den Trank habt, findet einen ruhigen Ort und trinkt ihn. Schon seid ihr unsichtbar und der erste Teil der Aufgabe ist erledigt. Die Mission geht automatisch in die nächste Phase über.

Donnergebräu – Stärke im Kampf

Das Donnergebräu ist der zweite Teil dieser Aufgabe. Besorgt euch wiederum das Rezept oder den fertigen Trank bei Pippin. Ihr könnt die Zutaten sammeln, während ihr anderen Missionen nachgeht.

Nachdem ihr den Trank gebraut habt, sucht euch einen einfachen Gegner und trinkt den Trank vor dem Kampf. Seid ihr siegreich gewesen, kehrt zu Professor Sharp zurück, um euren wohlverdienten Zauber zu erlernen​.

Wie sieht die Belohnung aus? Konntet ihr auch die zweite Aufgabe von Sharp bewältigen, ist dieser nicht nur überaus beeindruckt, er bringt euch zudem den Zauber Diffindo bei.

Dank J. Pippins Zaubertrankladen sind Sharps Aufgaben ein Kinderspiel. © Warner Bros./Avalanche

Professor Sharps Aufgabe 1 + 2: Fazit

Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt es geschafft, Professor Sharps Aufgaben zu meistern. Mit diesen neuen Tränken und Zaubern in eurem Repertoire seid ihr auf dem besten Weg, ein wahrer Zaubertrankmeister in Hogwarts Legacy zu werden. Also, ran an die Kessel und viel Spaß beim Brauen.