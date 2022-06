Hogwarts Legacy: Produkteseite im Epic Store ist jetzt online, Hinweis auf baldigen Releasetermin?

Ende des Jahres soll das Action-Rollenspiel Hogwarts Legacy für die verschiedenen Plattformen erscheinen. Einen konkreten Termin für den Release hat Publisher Warner Bros. bislang aber nicht bekannt gegeben. Ursprünglich wurde der Titel bereits für das Jahr 2021 erwartet, ehe die Veröffentlichung von „Hogwarts Legacy“ nach hinten verschoben wurde. Kein Wunder also, dass die Frage nach einem genauen Datum aktuell wie ein Gespenst durch das gesamte Internet geistert.

Immerhin tauchen in den letzten Wochen immer mehr Hinweise darauf auf, dass der Release tatsächlich kurz bevorsteht und Publisher Warner Bros. mit den Vorbereitungen für den Preorder-Start alle Hände voll zu tun hat.

Epic Game Store: Produktseite zu Hogwarts Legacy ist online

So ist zum Beispiel vor kurzem die offizielle Produkteseite zu „Hogwarts Legacy“ im Epic Game Store online gegangen. Somit kann der Titel ab sofort auf die eigene Wunschliste gesetzt werden, um weitere Updates zu dem Titel via E-Mail zu erhalten.

Viele neue Informationen enthält die Produktseite bislang allerdings nicht. Unter dem offiziellen Logo von „Hogwarts Legacy“ steht jedoch der Zusatz „Basisspiel“. Damit könnte gemeint sein, dass Käufer*innen beziehungsweise Vorbesteller*innen dieser Version lediglich das Hauptspiel erhalten. Dies würde zu dem kürzlich veröffentlichten Leak passen, dass der Titel wohl nicht nur in verschiedenen physischen sowie digitalen Editionen erscheinen wird, sondern Vorbesteller auch mit unterschiedlichen DLCs sowie einem früheren Zugang zum Spiel um satte 72 Stunden lockt.

In dem Bereich, in dem normalerweise der Releasetermin angegeben ist, ist aktuell lediglich die Angabe „Demnächst“ zu finden. Damit bekommen wir zwar keinen näheren Hinweis auf auf den Starttermin, allerdings scheint Warner Bros. keine weitere Verschiebung eingeplant zu haben und tatsächlich an der Veröffentlichung Ende des Jahres zu arbeiten.

Im amerikanischen Onlineshop von Amazon kann der Titel übrigens bereits vorbestellt werden. Der Preis erstreckt sich von 59,99 US-Dollar für die Nintendo Switch- und Current-Gen-Version (PS4, Xbox One) bis hin zu 69,99 Dollar für PS5 und Xbox Series X/S. Als Releasetermin wird der 31. Dezember 2022 angegeben. Hierbei handelt es sich aber mit großer Wahrscheinlichkeit nur um einen Platzhalter.

„Hogwarts Legacy“ soll Ende dieses Jahres für PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch sowie PC erscheinen. Alle News, Artikel, Videos und Bilder zu dem kommenden Titel findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite.

