Hogwarts Legacy: Erscheinen mehrere Editionen mit eigenen DLCs?

Nach mehreren Verschiebungen soll Ende dieses Jahres das zauberhafte Hogwarts Legacy erscheinen. In den vergangenen Wochen haben uns die Entwickler von Avalanche Studios zunehmend Infohappen zu dem kommenden Titel zur Verfügung gestellt und einige spannende Informationen preisgegeben. Mittlerweile kennen wir zum Beispiel einige der bekannten Orte aus den Büchern und Filmen, die auch in dem Action-Rollenspiel verfügbar sein werden.

10 Spannende Fakten, die ihr über das Spiel wissen müsst, haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst. Er kürzlich haben uns die Entwickler außerdem gezeigt, wie gut die Physik sowie die Animationen der Kleidung im fertigen Spiel aussehen werden.

Jetzt sind Hinweise darauf aufgetaucht, dass „Hogwarts Legacy“ in verschiedenen Editionen und mit eigenen DLCs veröffentlicht werden könnte.

Erscheint Hogwarts Legacy in verschiedenen Editionen?

Auslöser dieser Vermutung ist der Reddit-Nutzer opalelement, der in dem Subreddit Gaming-LeaksAndRumours über seine Entdeckung im HTML-Code der offiziellen Website zu „Hogwarts Legacy“ berichtet. Darin habe er unter anderem eine Liste mit Extras für verschiedene Spieleditionen gefunden.

Dabei fügt er hinzu, dass er weder wisse, ob es sich dabei um die vollständige Liste handelt, noch ob diese korrekt sei. Schließlich könne sich daran während der Entwicklung des Titels etwas geändert haben oder es handelt sich nur um Platzhalterelemente, die aktuell keinen weiteren Nutzen erfüllen.

Die genauen Namen der Extra in dem HTML-Code lauten:

Thestral Mount

Dark Arts Cosmetic Pack

Dark Arts Battle Arena

Dark Arts Garrison Hat

72 Hours Early Access to the Game

Kelpie Robe

Steel Case

Floating Ancient Magic Wand with Book

Weiterhin gebe es einige separate Labels wie Digital Only und Digital Deluxe Only. Allerdings existieren keine Details darüber, für welche Extras diese Bezeichnungen gelten, welche Extras in welchen Editionen enthalten sein oder welche Editionen des Spiels angeboten werden.

Wir haben uns den HTML-Code der Website ebenfalls genauer angeschaut, mittlerweile scheinen die entsprechenden Stellen von den Verantwortlichen aber entfernt worden zu sein. Möglicherweise ein Hinweis darauf, dass die Informationen stimmen?